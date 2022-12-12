【有損市容】石硤尾街坊路邊曬「有漬」底褲　網民嘲：猛烈陽光下殺菌

▲ 石硤尾街坊路邊曬「有漬」底褲！網民嘲：猛烈陽光下殺菌。

路邊晾内衣褲非常影響市容！日前有網民到石硤尾邨拍攝風景，意外捕捉到有街坊將内衣褲晾在馬路邊，其中一條内褲引起網民熱議。

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樓主在Facebook群組「香港風景攝影會」發文，配圖在石硤尾邨拍攝的風景照，帖文寫道「石硤尾很美」，但似乎話中有話，原因是照片拍攝到石硤尾邨對出馬路邊欄杆上，掛有多件衣物，其中在最前方、最顯眼的一條內褲上更有污漬。

網民嘲笑「猛烈陽光下殺菌」

帖文引起網民熱議。不少人批評，物主將内衣褲曬在路邊的舉動影響市容。不過，也有留言嘲諷「就係有漬先要猛烈陽光下殺菌」。

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内褲污漬清潔方法

女士月經期間的煩惱之一，就是不小心污漬沾染内褲，到底要如何有效清洗？台灣衛生棉品牌曾推薦6種方法，可輕易洗走沾染經血的內褲。不過，若内衣褲殘留頑固污漬，或已使用太久，仍需及時更換，以防細菌感染。

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責任編輯：羅嘉欣