【活膚凍齡】聖誕前急救讓皮膚白裏透紅 泡簡易花茶回復紅潤肌膚

▲ 簡易花茶有助聖誕前急救皮膚。

今年的聖誕氣氛較以往兩年濃厚，周末選購聖誕布置時，店舖擠得水洩不通。我自製了一個聖誕倒數日曆給兒子，每天一款聖誕樹裝飾品，令他努力準備考試時也能多一點期待。聖誕前夕，除了選購禮物和衣服來迎接聖誕各種飯局派對外，記得不要忘記從內到外保養一下身體，令皮膚更加亮麗。

雖然口罩令未除，但也要漂漂亮亮去參加聖誕派對，拍張大合照跟朋友分享。想活膚凍齡，皮膚白裏透紅，可趁聖誕前這兩星期急求一下。簡單準備洛神花1朵、玫瑰3朵、紅巧梅3朵，將材料洗淨，加熱水焗5至10分鐘即可飲用。此茶能有助美顏護膚、降火去斑、補氣養血、平衡內分泌、回復紅潤肌膚令面色白裏透紅。

洛神味酸，性涼，歸腎經，有養顏、去斑、減肥、降壓之功效，而且含多種營養素、花青素，極具抗氧化功能。

玫瑰花味甘，性溫，歸肝、脾經，能補血養氣、美顏護膚、行氣解鬱、促進血液循環、平衡內分泌。

紅巧梅味甘帶微苦，性涼，歸肺、心、胃經，能調理氣血、消火去斑、調經活絡、清肝散結、調節內分泌、促進新陳代謝。

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全文刊於《晴報》，原題為聖誕前準備