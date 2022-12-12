【交換艙位】港男坐商務艙買經濟艙給妻女 中途與妻女輪流坐商務

▲ 港男計劃中途與妻女輪流坐商務艙。

有港人夫婦在香港討論區分享，打算帶同男方父母外遊，在安排飛機座位上，夫婦二人與幼嬰同坐商務艙，兩位長輩則坐經濟艙，旋即引來不少批評。

發文者表示因自己的寶寶年紀尚小，又首次乘搭飛機，擔心寶寶不適應機艙環境而哭鬧，所以選坐商務艙，「就算BB喊，都唔怕吵到咁多人」。

我想告訴這位女士，她的想法和做法似乎有點問題。眾所周知，商務艙和經濟艙的票價相差好幾倍，商務艙的乘客花了這麼多錢，除了是讓自己多一些私隱和空間，也希望在更舒適和寧靜的環境下，得以休息或專心工作。坦白說，商務艙和頭等艙的乘客非常介意被騷擾，包括嬰兒的哭鬧聲。事實上，商務艙和頭等艙出現嬰兒的情況不多，可能是這群乘客都明白「己所不欲、勿施於人」的道理。

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一家幾口同坐商務客艙，經濟上未必負擔得來，有人想到「音樂椅」座位。

「公司派我出差，提供商務艙機票。太太和女兒打算跟我同行旅行，我用飛行里數給她們換了兩張經濟艙機票。因為是長途飛行，我想中途跟太太或女兒互換座位，這樣她們也可以有機會平躺睡上好幾個小時。」

請留意，基於保安理由，也避免為商務艙的乘客與空服員帶來困擾，經濟艙的乘客不能隨便跑到商務艙，更不能隨意跟商務艙乘客互換座位。一經發現，機艙服務員會指示各人返回自己的客艙座位。

「我跟年邁父母互換座位，是想讓他們休息得更好，為何不能？」

因為這樣對其他商務艙的乘客並不公平。如果容許交換座位，以後誰還願意掏腰包買貴機票？

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