【醫者仁心】6歲女發燒肚痛急求夜診　港媽徬徨獲仁醫晚上一人應診

▲ 6歲女童發燒肚痛急求夜診，幸獲仁醫晚上一人應診。

急病時遇到一位好醫生，著實令人感動。日前一名居住在藍田的港媽，在網上發帖，指自己6歲的女兒一個晚上肚痛兼發燒，但該區醫生大多已收工。正當她徬徨之際，發現一間診所仍亮燈，而當時診所內只有一位醫生。惟該名醫生依然願意為事主女兒看診，並在翌日也有主動致電給事主，跟進病人情形，令事主大表感動，大讚對方是「仁醫」。

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據Facebook群組「藍田 Lam Tin, HONG KONG」，有網民上周五（9日）發帖，起首就表示「想借一借位來感謝一位好醫生」。事主稱，自己6歲的女兒上周四（8日）晚上約9時肚痛兼發燒，但是藍田區內大部分醫生都已收工。

起初，事主打算為女兒尋找夜診醫生，但不果。事主感到徬徨之際，正考慮去醫院急症時，決定先前往商場尋找醫生。結果發現一間診所仍亮燈，但診所內已沒有人。事主決定照帶著女兒進去，然後診所內的林姓醫生也願意為女童看診。事主憶述當時情形：

雖然，診所已經冇晒助護，只淨抵醫生一個人。但是，醫生真係！見我小囡又喊又辛苦。即時幫我睇左囡囡。非常感謝「林醫生」！萬分感謝！

帖文一出，引來不少網民點讚，亦有過往曾向林醫生求醫的病人分享看病經歷：

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有網民亦關心事主女兒的情形，事主回覆指女「醫生話，囡囡個肚谷住便便。所以肚痛」並表示女兒服藥後情況已改善，再無肚痛，多謝網民關心。另事主也有更新情形，指帶完女兒穿看林醫生後，第二天晚上林醫生有特地致電，向事主問候她的女兒情形：

從來都冇試過，醫生會咁上心打來問候一下。好感動！雖然，昨日係第一次睇林醫生。但是佢真係好好。係一位好醫生。

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責任編輯：羅嘉欣