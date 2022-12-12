【升學出路】兒子怕競爭大拒讀商科揀「乞食科」　港媽嫌社會科學人工前景差【附薪酬調查】

▲ 有港媽不滿兒子怕競爭大放棄讀商科，改選「乞食科」社會科學科。

父母望子成龍，至少大學畢業後搵份好工。近日一名港媽在網上討論區發文訴苦，指即將升讀大學的兒子因擔心競爭大拒絕讀商科，寧願揀社會科學科，被港媽形容為「乞食科」，工作前景不樂觀，想游說兒子改變主意，可是引來一眾港媽網民批評。

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該名港媽日前於網上討論區「親子王國」發帖文，表示即將升讀大學的兒子正在選科，放棄了商科而選讀社會科學，「佢話怕競爭大同唔鍾意，Business（商科）同Social Science（社會科學科）揀咗後者。」港媽靠身邊觀察和上網搜尋資料，發現從社會科學畢業後，難以找到好工。

同佢講咗但佢都係堅持，問佢之後想做咩佢又話未諗到，都唔知點好……我驚佢唔識諗，而家開心幾年，出到嚟做嘢難免比較，同其他人一比，人工職位差好多。

港媽猶豫應否努力游說兒子，故詢問網民意見。不過帖文一出港媽即被群插，認為她不應以「乞食科」去形容社會科學科，「咁講好難聽」、「不如你學識尊重下讀唔同學科嘅人先」；網民又指讀商科也未必出路好。點擊圖片即睇網民意見︰

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畢業生最想投身IT業 期望月薪2萬

本港大型求職平台CTgoodjobs於7月透過網上問卷形式進行的《2022 年畢業生薪酬及就業調查》結果顯示，最多受訪畢業生打算投身「資訊科技／電子商務」行業，比率高達11.4%，不論商學院、工程學院、理學院畢業生對相關行業皆感興趣，其次是「建造／工程／建築」行業有9.4%。

香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清女士（Vivienne Wong）認為，IT行業正在擴展以迎接大數據年代，幾乎所有行業正爭奪擅長於科技專業人才，有不少新興職位如人工智能專家（AISpecialist）、雲端工程師（Cloud Engineer）等出現，可見資訊科技人才不愁出路。「多個行業均受疫情影響，惟獨IT行業一支獨秀，不受外圍市場影響。根據CTgoodjobs的薪金搜查數據顯示，IT人才在疫情期間轉工，仍有5至15%的加薪幅度。」

調查亦發現，71%受訪企業願意在6個月內聘請畢業生，願意支付的平均月薪為16,457元；而畢業生期望平均月薪為20,749元，換言之，雙方的期望落差達4,000元。

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教資會早前亦公布了2020/21年度8大畢業生就業情況，平均年薪為28.1萬元，即平均每月逾2.3萬元，按年上升約5.6%。8間資助大學之中，香港大學畢業生依然是平均薪酬最高，年薪達34.9萬元，月薪約2.9萬元。若按主要學科類別劃分，以醫科、牙科及護理科薪金最高，大幅抛離其他科。

學士學位主要學科 平均年薪 平均月薪 醫科、牙科和護理科 48.7萬元 40,583元 教育科 33.3萬元 27,750元 理學科 25.7萬元 21,417元 商科和管理科 25.6萬元 21,333元 社會科學科 24.6萬元 20,500元 工程科和科技科 24.5萬元 20,417元 文科和人文科學科 23.6萬元 19,667元 合計 28.1萬元 23,417元

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責任編輯︰林綺玲