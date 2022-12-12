【裕美尋親】10年前拍日本災後節目放下仇怨　IG發尋父啟示盼父女重聚

32歲的女星裕美為中日混血兒，父親為日本人，不過裕美跟父親失聯近廿年，一直跟母親相依為命。

直至10年前於日本拍攝海嘯災後節目後，裕美決心尋父，可惜多年來也找不到父親，昨日（12月11日）裕美於個人IG發出尋父啟示，似乎渴望父女重聚。

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裕美上載父親照片

在昨日，裕美於IG分享兩張舊照片，其中一張是她跟雙親的合照，照片中的裕美只得3歲多，在父懷內的裕美笑意盈盈，另一張即是父女合照。

她並寫道：

尋爹啟示:

我阿爸 {和田 具久｝

身高6尺幾

日本茨城人 如見到他請聯絡我

自我12歲後已失聯

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不少網民也為裕美打氣加油，希望快點有好消息，當中有人問：「出發未？」，未知裕美是否想再往日本尋父。

另外，有網民大讚裕美父母顏值高，當中寫道：「媽咪真係好似你，不過你靚D D。」和「你daddy 媽咪都係型男索女。」

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童年不快回憶

裕美原名為和田裕美，她於香港出世和成長，但裕美不懂日語，亦不喜歡返家鄉日本，只因童年時有不快回憶。

早年裕美曾於訪談裡透露父親性格大男人，而母親個子矮小，父母一見面就鬧交，她覺得一個6呎高大男人恰女人，很不應該，所以自細對父親印象很差。

雖然裕美持有日本護照，惟年幼時沒長居日本，大部分時間均是港、日兩邊走，直至升小學六年級，父親答應讓她於日本讀書，在日本逗留了一段日子，但由於父母不時打交，令裕美不時擔驚受怕，最後母親帶她回港生活，自此父女就分隔多年。

及至2007年，裕美赴日本拍攝旅遊特輯，原本她買了禮物送予十多年沒見的爸爸，可惜父親已經摋離舊居。四年後，日本引發大地震，父親依然音訊全無。

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放下心中怨恨

裕美直言心裡一直憎恨父親，甚至不讓人知道她擁有日本血統，不想學日文。

直至2012年，她拍攝TVB的日本海嘯災後節目《嘯後瀛風》，她心裡突然想起「唔知爹哋點呢？」，加上經歷失敗婚姻，事業高低起跌，令她有新體會，裕美渴望跟父親重聚，曾於網上尋親，此外求助於香港日本領事館惟一直音信全無。

裕美曾於訪談中提及尋父一事，她表示對父親沒多感情，不過有種惋惜感覺，她更相信父親仍在生，因為日本人長壽，相信仍有時間找到父親。

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