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【無限超越班】薛凱琪參加演戲真人騷　遭惠英紅直白狠批無特色

娛樂 13:04 2022/12/12

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

薛凱琪要好好努力！

早前，浙江衞視製片人吳彤在招商大會中宣布聯合優酷平台﹑TVB共三台聯手製作全新綜藝真人騷《無限超越班》即將播出。

早前（12月10日）《無限超越班》的官方微博公布陣容，人馬與之前的招商大會有所出入，不過卡士也不弱，當中包括有薛凱琪（Fiona）、李治廷、李一桐等。

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卡士強勁

因《無限超越班》是有關演戲的真人騷，參加者要演出經典電影或TVB劇其中某段情節，比如《原振俠》、《英雄本色》、《射鵰英雄傳》等，並且要以粵語演出。

節目有爾冬陞、惠英紅、吳鎮宇齊當「監製」，佘詩曼任「經理人」，此外更有國際動作巨星成龍大哥當「召集人」。

Fiona被惠英紅狠批

近日播出的節目先導片，當中Fiona指希望透過今次節目可嘗試做一個多元化演員，爾冬陞問她有何類型角色未嘗試過？Fiona說：「我沒有演過反派。」

之後惠英紅不留情面點評：「現在妳給我的感覺是陶瓷娃娃，這樣會把妳封死，因為妳今年都40多，我覺得年齡只是一個號碼，妳抓得好是妳的優勢，抓不好它會綁死妳，所以我覺得妳在我們個活動要小心一點，這次絕對是一個最大的機會，如果這個機會妳抓不好，我真心告訴妳，妳已經差不多了。」

惠英紅的一針見血的意見，隨即令Fiona面色黑沉，氣氛變得十分尷尬，但不少網民對紅姐言論讚好，更指她坦白的意見，都是希望她能夠做好有進步。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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