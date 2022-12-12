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【球星身價】美斯超級年薪可每日買1部BMW 8　阿根廷球王8年戒絕Pizza汽水

娛樂 12:45 2022/12/12

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

不少球迷正期待美斯帶領阿根廷殺入世界盃決賽，若然拎埋世界盃冠其身價又再會飆升，到時可以日買10隻錶王了。（圖片：FIFA World Cup、IG@leomessi）

世界盃終於進入四強，話題王C朗落淚夢想結束，同樣連續五次出賽世界盃的美斯（Lionel Messi）帶領國家隊「阿珍天拿」（Argentina）殺入四強，相信身價又將會提高。

而早前有台灣財經專家發文以一篇「美斯多有錢？」將美斯年薪「物質量化」，以其年薪 4,100 萬美元來計算，相等於每個月買4層台灣大安區約1,000呎房子，更可日買BMW 8 系列（港幣約$1,398,000），亦即可日買3枚Patek Philippe錶王的AQUANAUT系列玫瑰金款，一年可以1,095枚，認真誇張！

當然，有得就有失，這次是美斯「最後一屆」參加世界盃自然不容有失，已屬高齡運動員（其實都不過35 歲啫），為保持吸金能力同狀態，佢對自己飲食非常嚴格！

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據知美斯曾經有過低潮期 （2014 年效力巴塞隆拿時候），當時教練直言佢因為食太多Pizza原故以致狀態不穩。

於是他找意大利著名營養師波士達度指導，在「絕對要戒糖」的狀況下，從此開始向Pizza同汽水說不！這8年從來都沒有碰過Pizza及汽水外，三餐多以全穀類食物、水、橄欖油、沒受污染的水果同蔬菜為主。

每餐只食粗糧、水果同蔬菜，晚餐則是糙米同金槍魚。而美斯跟足餐單後，在比賽途中嘔吐情況無再發生！

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

記者：黃鑑江

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