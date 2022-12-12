【大牌筵席】蔣怡露兩手拋巨鑊　鄭世豪林凱恩嚐深水埗人氣豬膶麵

▲ 蔣怡炮製的「楊州炒飯」獲老闆阿康讚粒粒分明。

由黎諾懿主持的TVB飲食節目《大牌筵席》在明晚（12月13日）播出的3位節目嘉賓主持，將分別走訪深水埗兩間大牌檔，與老闆們暢談由零開始的承傳故事。

首站，蔣怡先介紹2017年起獲米芝蓮必比登推介的小菜大牌檔，自1999年外母退休後接手大牌檔的老闆阿康，除了細說從一個新手邊學邊做起的辛酸、及菜式不斷創新求變的過程外，還公開製作暢銷10年的招牌富貴菜「鮑魚海參雞」，從旁偷師的蔣怡也讚歎不已。

▲ 蔣怡笑稱拋鑊拋到幾乎「斷手」。

蔣怡技癢落場

曾讀法國藍帶廚藝學院及中華廚藝學院的蔣怡，看到大廚於街頭廚房炒麵，更「技癢」落手炮製「楊州炒飯」大展廚藝，笑道：「我想掂呢個爐好耐架喇，我好似小朋友去咗主題公園咁，今次滿足咗我一個願望，好開心。」

其間不停拋「巨鑊」的蔣怡笑言攰到幾乎「斷手」，並說：「碟炒飯好粒粒分明，炒到我二頭肌都就嚟粒粒分明。」

▲ 麵檔第二代傳人唐哥（中）帶鄭世豪和林凱恩遊石硤尾街，憶述麵檔由鐵皮茶檔轉型入舖過程。

「梳乎厘」西多士

另邊廂，鄭世豪和林凱恩則有幸一嚐深水埗人氣麵檔的秘製豬膶麵、法蘭西多士及南乳豬手撈麵，當中堪稱「紅星熱捧」的圓形法蘭西多士尤其特別，口感猶如「梳乎厘」兼充滿蛋香味。鄭世豪吃過讚不絕口：「你喺出面未食過呢種做法同味道。」

林凱恩則以「新曲加精選」形容該店：「佢由大牌檔嗰種兒時回憶，演變成屬於佢自己嘅一個新版本，嗰種堅持同與時並進係我最欣賞嘅地方。」麵檔的第二代傳人唐哥則會分享由鐵皮茶檔轉型入舖的心路歷程。

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