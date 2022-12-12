【抗癌成功】13歲血癌少女化療骨髓移植無效　新療法半年成功清除癌細胞

▲ 英國13歲血癌少女接受新療法，體內癌細胞被清除。

癌症叫不少人生畏，當中血癌是常見的兒童癌症，經常突襲孩子。英國一名13歲少女去年5月確診血癌，接受化療及骨髓移植均無效，下一步只能接受紓緩治療「等死」。然而出現一線曙光，少女嘗試接受新療法「鹼基編輯」臨牀試驗，經歷半年，她體內的癌細胞成功被清除。

13歲少女患白血病

據英國《BBC》及其他英媒報道，來自英國萊斯特（Leicester）13歲Alyssa去年5月被診斷患有T細胞急性淋巴細胞白血病，血癌的一種，Alyssa的癌症是侵襲性的，曾接受化療和骨髓移植均無效，當時如果沒有實驗藥物，剩下的唯一選擇就是紓緩治療。

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Alyssa的媽媽Kiona回想，去年女兒一直很害怕聖誕節的到來，認為這是她跟我們最後一次過聖誕，再到今年1月的13歲生日那天，她都只是在哭了，有感自己的時日無多。

▲ 英國13歲女孩Alyssa去年確診白血病。（影片截圖）

參與新療法臨牀試驗

一線曙光出現了！Alyssa在今年5月參加「鹼基編輯」（base editing）新療法臨牀試驗，倫敦大學學院和大奧蒙德街醫院（UCL and Great Ormond Street）的Waseem Qasim教授指出Alyssa是第一個接受這項技術治療的患者，有關技術在6年前發明，是改造一名捐贈者的T細胞。

接受新療法期間，Alyssa很容易受到感染，因為攻擊體內的癌性T細胞外，同時也會攻擊保護她免受疾病侵害的T細胞。可幸，1個月後，Alyssa的病情有所緩解，並接受了第二次骨髓移植以重建她的免疫系統。

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6個月後癌細胞被消除

Alyssa在醫院住了16星期，不能見弟弟，以防他把細菌帶進來。接受新療法初期不是好消息，在3個月的檢查再次發現癌細胞，但最近的兩次檢查，即6個月後已經沒有再發現癌細胞，這是一大好消息！而Alyssa仍在接受監測以防復發。

Alyssa很開心，期待著聖誕節、期待在阿姨的婚禮上當伴娘，並希望重新踏單車、返學校等，做一些普通人的事。同時，她開心自己參與新療法，希望會在未來幫助其他癌症的兒童。

家人希望女兒的癌症永遠不會復發，但現時已很感激療法延長女兒的性命，讓他們一家爭取更多時光，媽媽表示女兒這樣多了一年本身就是一份禮物。爸爸都大讚抗癌的女兒非常了不起。

作為臨床試驗的一部分，Alyssa是10個人中第一個接受這種藥物治療的人，骨髓移植科博士Robert Chiesa樂見成果，雖然指是次只是表面地去觸及鹼基編輯，但相信此新的醫學領域可助抗癌。

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責任編輯︰王明芳