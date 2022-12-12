【左右做人難】女友父母相約冬至首次見面 港男遭阿媽阻撓要留家做冬陷兩難

▲ 女友首次邀請去屋企見家長食飯，偏偏揀正做冬，港男真係頭痛！

阿媽同女朋友同時跌落海會救邊個先？有港男同女朋友拍拖大半年，一直都未有機會見家長，終於等到女友開聲，邀請冬至上屋企食飯見家長，豈料，港男跟阿媽說今年去女友屋企做冬，阿媽即反面，更怒斥：「做冬嗰日唔返屋企食飯，就以後都唔好返屋企食飯。」令港男進退兩難，唔知點算好！

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該名港男前日(10日)在香港討論區發帖，主題是「做冬要去女朋友屋企食飯，點知阿媽嬲我」，港男表示，同女友識了大半年，女友一直不願介紹她的父母給他認識，終於，女友邀請他在冬至當晚上屋企食飯做冬，順便見家長，

咁難得女朋友終於肯介紹我畀佢父母識，我就梗係應承。

難得女友主動開聲，港男當然二話不說答應，豈料，港男通知阿媽今年冬至不在家做冬，阿媽即大發雷霆，怒斥：「而家有女朋友就唔洗理我哋㗎啦。做冬咁大件事，冬大過年呀！點可以唔同我哋一齊食飯。」

戀愛大過天的港男，有感差不多晚晚都回家和父母食飯，做冬正日係唔係一齊食飯真係咁重要咩？咁難得可以見女朋友家長，都唔好意思拒絕啦！而且他自己都好想拜訪世伯、伯友。

阿媽仲話，做冬嗰日唔返屋企食飯嘅話，就以後都唔好返屋企食飯。唉！點算好？

貼文一出，即掀起網民熱議，網民指樓主跟女友拍拖半年，女友要在冬至見家長，似乎不懂禮數及人情世故，「女朋友家長也太不識大體，人家個仔都要跟父母家人做冬㗎，點可以偏揀呢日見面呢，心機不少」、「仲未結婚，未來新抱已經同未來奶奶有conflict，樓主，祝你好運嘞」，樓主回覆網民，「原來有呢啲心機！我都冇諗到咁複雜」，他坦言以後結婚女朋友都會同他屋企人食，咁而家同佢食有咩問題？

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責任編輯︰王明芳