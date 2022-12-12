【複雜關係】離婚再娶小三坐正一年後過世　出軌男想前妻做繼子女阿媽

▲ 有出軌男離婚再娶，小三坐正一年後過世，他想前妻照顧小三所生的孩子。

夫妻關係講求互信，一方不忠足以摧毀婚姻。外國有少女在網上討論區分享家庭故事，爸爸出軌並與媽媽離婚，其後再娶小三，可是對方坐正一年後過世，留下一對子女。少女的爸爸竟然想前妻擔當這對孩子的媽媽角色，讓他們繼續感受到母愛，無恥行為令網民咋舌。

要求與同父異母弟妹分享媽媽

該名少女近日於外國網上討論區Reddit發帖文表示，16歲的她與18歲哥哥及父母原本生活安好，可是爸爸與名為Kate的女子發展婚外情，並誕下了現年11歲的女兒Ellie，導致父母離婚。爸爸離婚後娶Kate，再生了一名兒子、現時9歲的Tommy。不過，Kate結婚後一年去世。

少女指父母離婚後，她與哥哥由他們共同撫養。只是爸爸想將與Kate所生的一對子女，融入在他們的生活中，並告訴兩兄妹，他們的同父異母弟妹會一起去媽媽家，要跟他們分享媽媽，以彌補他們失去生母的遺憾。隨著Ellie和Tommy長大，他們開始表達沒有媽媽的負面情緒，流露出嫉妒與悲傷的一面，甚至明言「要求我們與他們分享媽媽」。當同父異母弟妹聽到媽媽要帶他們去度假時，都想一起去，更希望能共度聖誕節。

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想前妻當作自己孩子般照顧

不過，據少女所知，媽媽從不把前夫的子女當親生孩子看待，沒把他們帶到家中，甚至沒有互動過。當家族聚會時，媽媽總是站在一邊與家人在一起，而爸爸則站在另一邊，與她的同父異母弟妹在一起。這些年來，爸爸、嫲嫲或叔叔曾幾次問少女，是否不喜歡媽媽對同父異母弟妹敞開心扉。而她總是說不，「因為他們不是媽媽的孩子」。

爸爸問她既然知道Ellie和Tommy感到被冷落，並渴望母親時，為何還要拒絕。她直言不在乎他們，因為照顧他們不是她媽媽的工作，她不期望媽媽這樣做。家人又指她媽媽可以一樣愛他們，少女反斥爸爸當時出軌，更令小三懷孕，欺騙她和媽媽，在他做出這種惡行前應考慮後果，而不是現在向他們情緒勒索。

網民︰父親行為卑劣

網民一面倒支持少女和媽媽，批評其父行為卑劣，怎可能叫前妻照顧他跟小三所生的孩子。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳