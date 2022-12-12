  • 17°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 13:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】葵涌葵俊苑葵豐閣14人違強檢　5人被罰1萬元

社會 12:42 2022/12/12

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

葵涌葵俊苑葵豐閣14人違強檢，5人被罰1萬元。（資料圖片）

政府今日（12日）派員於葵涌葵俊苑葵豐閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有2019冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

政府在是次行動共檢查了301名受檢人士。當中，14人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中5人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作，共同抗疫。政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【旅遊復甦】東瀛遊料明年第2季回復至疫情一半　旅行團轉型吸年輕客
今日 06:00
【旅遊復甦】東瀛遊料明年第2季回復至疫情一半　旅行團轉型吸年輕客
【旅遊復甦】東瀛遊4億元沖繩溫泉酒店開幕　免費酒類拉麵放題吸客
今日 06:00
【旅遊復甦】東瀛遊4億元沖繩溫泉酒店開幕　免費酒類拉麵放題吸客
【日本開關】沖繩復辦那霸馬拉松　旅客未回復商戶靠本地客支撐
今日 06:00
【日本開關】沖繩復辦那霸馬拉松　旅客未回復商戶靠本地客支撐
【內地通關】議員消息：本月內地有望通關　公務及商務率先放寬
今日 10:58
【內地通關】議員消息：本月內地有望通關　公務及商務率先放寬
【新冠肺炎】行會成員湯家驊確診　籲市民小心有症狀須嚴陣以待
今日 11:40
【新冠肺炎】行會成員湯家驊確診　籲市民小心有症狀須嚴陣以待

你可能感興趣

【旅遊復甦】東瀛遊料明年第2季回復至疫情一半　旅行團轉型吸年輕客
今日 06:00
【旅遊復甦】東瀛遊料明年第2季回復至疫情一半　旅行團轉型吸年輕客
【旅遊復甦】東瀛遊4億元沖繩溫泉酒店開幕　免費酒類拉麵放題吸客
今日 06:00
【旅遊復甦】東瀛遊4億元沖繩溫泉酒店開幕　免費酒類拉麵放題吸客
【日本開關】沖繩復辦那霸馬拉松　旅客未回復商戶靠本地客支撐
今日 06:00
【日本開關】沖繩復辦那霸馬拉松　旅客未回復商戶靠本地客支撐
疫情 新冠肺炎疫情 強制檢測 葵俊苑 葵涌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【絲打圍爐】唐詩詠機智擊退「鹹豬手」　解釋離巢大台真正原因
15:22 2022/12/11
【絲打圍爐】唐詩詠機智擊退「鹹豬手」　解釋離巢大台真正原因
【世界盃2022】黃心穎與泥鯭情侶檔現身聚會 　融入男方朋友圈證感情穩定？
12:34 2022/12/11
【世界盃2022】黃心穎與泥鯭情侶檔現身聚會 　融入男方朋友圈證感情穩定？
【身高困擾】19歲少女154cm嫌太矮 做手術斷骨增高下場超慘
09:25 2022/12/11
【身高困擾】19歲少女154cm嫌太矮 做手術斷骨增高下場超慘