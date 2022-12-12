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【違反信託】被前妻入稟指擅自出售豪宅　已故鄧永鏘被指違反信託

社會 13:02 2022/12/12

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

服裝品牌「上海灘」的已故創辦人鄧永鏘爵士。（張永康攝）

服裝品牌「上海灘」已故創辦人鄧永鏘爵士，被前妻日前入稟高等法院，指根據法庭命令須將西半山禾龢道豪宅權益轉歸其名下，惟鄧於生前未經其同意下出售豪宅，雖然文件顯示轉讓交易後鄧只收取1,300萬元，但根據早前協定前妻於物業利益為2,100萬元。前妻遂入稟要求法庭聲明她為物業實益擁有人，鄧以信託形式持有該款項等，並須支付利息。

原告張淑儀（洋名Susanna）；答辯人為Gordon David Michael George Oldham，為鄧永鏘遺產管理人。

入稟狀指，根據1994年4月區域法院頒令，鄧須將位於西半山禾龢道威都閣豪宅物業轉讓予原告名下。鄧於1999年3月底，於未得原告同意下出售物業。雖然根據轉讓物業文件顯示，鄧出售物業後只收取了1,300萬元，但雙方早已同意原告於物業利益為2,100萬元。

原告要求法庭聲明其為物業實益擁有人，鄧只以信託形式持有出售物業後之得益，並指鄧違反信託，將出售物業之得益視為個人得益，故要求法庭聲明鄧以信託形式持有2,100萬元或1,300萬元連利息。

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記者：林育慧

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