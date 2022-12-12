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【癌症殺手】長年經痛難耐醫生屢稱正常　21歲女強忍5年揭患卵巢癌

健康 13:37 2022/12/12

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21歲女經痛難耐強忍5年，屢次求醫終揭患罕見卵巢癌。

經痛猶如每位女生也會歷經的事，但若痛感非常可能是身體正發出警號。美國一名21歲少女自15歲起月經來潮時便會非常疼痛。困擾5年多期間，她曾因經痛問題而嚴重影響她的日常生活，為此她亦屢次求醫。惟每每求醫的時候醫生也告知她，她的身體正常。直至一次再度求醫，終揭她罹患了十分罕見的癌症──高鈣血型卵巢小細胞癌（SCCOHT）。

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綜合外媒報導，一名21歲的美國少女Jessie Sanders自15歲起便受著經痛的困擾，疼痛之大甚至會影響著她的日常生活，更使她無法上學以及進行足球訓練，長大後更因此而受到解雇。

為此，Jessie Sanders的父母經常與她到處求醫。可是每次求醫得出的診斷結果亦不同，但醫生們亦都只認為Sanders是泌尿道感染、荷爾蒙變化問題、子宮內膜異位，更甚判斷她只是一般經期的正常生理反應。她更於網上平台分享經驗時直言

醫生永遠無法準確診斷我的病情......所以令我一直生活在痛苦當中。

直至2021年美國感恩節的翌日，Sanders又再受到了經痛的折磨，不僅使她的體重不斷下降，更令她無法慶祝節日。期後她接受訪問時更指

我的腹痛持續了兩個星期，而且我更無法進食，我不能去做任何事，因為疼痛太嚴重。

當天好再次到達了急症室求醫，醫生發現她的卵巢內有一個12cm的腫瘤，情況嚴重。醫生馬上為其進行緊急手術，把腫瘤以及右卵巢切除。

起初，Sanders表示以為自己只是有一個大腫瘤，只要手術完成後便可痊癒。可是手術的一星期後，醫生卻通知她被診斷患上鈣血型卵巢小細胞癌（SCCOHT）。

據Sanders所指，鈣血型卵巢小細胞癌（SCCOHT）全球僅有500宗病例，屬一種非常罕見的癌症，普遍於年輕女生身上發現。所幸的是Sanders歷經6輪的化療以及骨髓移植後康復。據悉她現在能重返校園，更能踢足球。

Sanders十分希望能與他人分享是次的經歷，故她更加入了一個名為「為女性健康而戰」的組織，呼籲大眾關注女性健康以及為病人籌款。

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責任編輯：羅嘉欣

 

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