  • 18°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 16:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中年好聲音】夫婦檔參賽閃爆全場　肥媽觸景傷情憶亡夫：我同我老公都係咁

娛樂 14:55 2022/12/12

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

肥媽憶起亡夫而喊。

無綫真人騷《中年好聲音》，昨（12月11 日）晚播出一集，是第一部曲《勇氣！踏上夢想舞台》的最後回合，是集再有8位直接晉級50強，當中有2位奪得5盞燈爆分成績，分別是吳大強和丁文俊。下集開始將進行第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》！

是集最大睇頭，是分別有「過氣」及「現任」夫妻同場比賽。呂卓欣與許兆銘多年前因音樂走在一起，之後閃婚並生了兩個小朋友，惟後來因為性格不合分開，自此沒有再聯絡；如今二人竟在追夢舞台再次相遇，事前亦不知道對方會參賽。

呂卓欣喺《中年好聲音》舞台重遇前夫許兆銘。

離婚後獨力湊大女兒

40歲的卓欣憑獻唱《傾城》奪得3盞燈，需進入等候區；卓欣分享時透露離婚後獨力湊大兩名女兒，並坦言生活上遇到不少壓力：「疫情期間，大家都好辛苦，差啲有抑鬱症，之後做咗直播主，並用音樂治療自己。」

卓欣唱畢後，緊接出場的正是前夫許兆銘，許獻唱《K歌之王》期間，卓欣更站在台邊邊聽邊哭，惟許兆銘表現麻麻無緣晉級。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

肥媽憶亡夫

另邊廂鄺凱剛與陳嘉璐這對現任夫妻表現恩愛，兩人20年前因參加比賽相識，如今20年後再度攜手參加《中年好聲音》，可謂別具意義；陳嘉璐更直言老公是其Soulmate，甜度爆錶。

可惜兩人不能一同晉級50強，陳嘉璐獲得4盞燈直接晉級，鄺凱剛則無緣晉級，但開朗豁達的他全程甜笑看着太太作賽，每分每秒均流露愛妻之情。肥媽亦被兩人感動，更憶起亡夫而淚崩：「我同我老公都係咁，佢打鼓我唱歌。」

事後，她接受製作組訪問時坦言：「見到佢兩老婆好Sweet，勾起我同老公嘅回憶，日日夜夜傾音樂、傾其他嘢，已經可以傾天光，同佢兩公婆好似，尋日（錄影當日）就係我老公兩周年死忌，《中年好聲音》好多嘢令我好投入到。」

肥媽憶起亡夫而喊。

晒狂野舞姿獲讚

而自稱是跳唱歌手的詹偉業，背後故事亦充滿洋蔥。詹偉業在台上大晒狂野舞姿跳唱郭富城的《狂野之城》，最終獲得4盞燈。

48歲的詹偉業透露選擇跳唱《狂野之城》，是想獻給因紅斑狼瘡症而病逝的太太，並透露苦練城城的歌長達廿多年，他說：「太太廿幾歲就走咗，佢遺留落嚟嘅錄音帶裏面有郭富城嘅歌，第一首就係《狂野之城》，之後我就開始聽城城嘅歌。（有冇掛住佢？）仲好掛住太太。」

之後他哭道：「覺得好對佢唔住，年輕時對佢唔係咁好……當我想返轉頭嗰時，佢已經有咗呢個病……」

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【中年好聲音】曾志偉自言無法影響賽果　李玟胞姐李思林跌入等候區
12:08 2022/11/29
【中年好聲音】曾志偉自言無法影響賽果　李玟胞姐李思林跌入等候區
【中年好聲音】傷殘人士柳冕鼓勵同路人　前商人感愧對家人爆喊
19:53 2022/12/02
【中年好聲音】傷殘人士柳冕鼓勵同路人　前商人感愧對家人爆喊
【中年好聲音】紅斑狼瘡患者獲家人支持追夢　靚聲媽媽：好想鼓勵長期病患嘅朋友
16:19 2022/12/05
【中年好聲音】紅斑狼瘡患者獲家人支持追夢　靚聲媽媽：好想鼓勵長期病患嘅朋友
【中年好聲音】孝順朱Ling現身為父打氣　吳偉豪爸爸獻唱勾起評判珍貴回憶
16:53 2022/12/09
【中年好聲音】孝順朱Ling現身為父打氣　吳偉豪爸爸獻唱勾起評判珍貴回憶

你可能感興趣

【中年好聲音】曾志偉自言無法影響賽果　李玟胞姐李思林跌入等候區
12:08 2022/11/29
【中年好聲音】曾志偉自言無法影響賽果　李玟胞姐李思林跌入等候區
【中年好聲音】傷殘人士柳冕鼓勵同路人　前商人感愧對家人爆喊
19:53 2022/12/02
【中年好聲音】傷殘人士柳冕鼓勵同路人　前商人感愧對家人爆喊
【中年好聲音】紅斑狼瘡患者獲家人支持追夢　靚聲媽媽：好想鼓勵長期病患嘅朋友
16:19 2022/12/05
【中年好聲音】紅斑狼瘡患者獲家人支持追夢　靚聲媽媽：好想鼓勵長期病患嘅朋友
肥媽 綜藝節目 歌手 家庭關係 比賽 音樂

最高瀏覽

【絲打圍爐】唐詩詠機智擊退「鹹豬手」　解釋離巢大台真正原因
15:22 2022/12/11
【絲打圍爐】唐詩詠機智擊退「鹹豬手」　解釋離巢大台真正原因
【世界盃2022】黃心穎與泥鯭情侶檔現身聚會 　融入男方朋友圈證感情穩定？
12:34 2022/12/11
【世界盃2022】黃心穎與泥鯭情侶檔現身聚會 　融入男方朋友圈證感情穩定？
【身高困擾】19歲少女154cm嫌太矮 做手術斷骨增高下場超慘
09:25 2022/12/11
【身高困擾】19歲少女154cm嫌太矮 做手術斷骨增高下場超慘