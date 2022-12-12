【細菌傳播】沖水不蓋上馬桶蓋 美國最新研究揭微粒可噴到成人臉部

▲ 實驗模擬馬桶被噴濺的微粒。

去完大小便，切記要蓋上馬桶蓋才冲廁。美國一項最新研究顯示，當按下馬桶沖水按鈕的瞬間，細菌會以每秒2米的速度噴出，8秒內可噴射到馬桶上方150厘米的高度，即差不多達到一個普通成年人的面部，且較輕的粒子會在空氣中殘留數分鐘，或會導致疾病迅速散播。

英國期刊《科學報告》（Scientific Reports）近日刊出一項報告，該研究由美國科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder）的克里馬爾迪教授（John Crimaldi）主導。他們透過實驗觀察在沒有蓋上馬桶蓋情況下，沖廁形成的細菌散播情況，為了明顯看清實驗結果，研究人員用攝影機拍攝馬桶沖水時的瞬間，並以綠色鐳射光照射，展示粒子如何快速擴散到空中。

研究報告指出，假如沒有蓋上蓋子冲廁，按下沖水按鈕的瞬間，被噴濺出的微粒會以每秒2米的速度射出，且在8秒內可沖至馬桶上方約1.5厘米高，體積較大的滴液會在幾秒鐘內沉降，但小於5微米的微粒會懸浮在空中長達數分鐘。

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研究報告指出，由於人類尿液及糞便，可能含有大腸桿菌、諾如病毒、新冠病毒等病原體 ，恐怕這些病原體會隨被噴濺的微粒四處擴散，並傳染到人體身體導致疾病傳播。

克里馬爾迪表示，這些微粒肉眼很難看不見，但透過生動的視覺圖像記錄，相信研究可以幫助人們更加重視公共衛生。他更指出，實驗環境與現實環境存在差異，相信現實環境可能令問題更加惡劣。

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責任編輯：羅嘉欣