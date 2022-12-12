【工作過勞】資深記者採訪世界盃疑工作過勞　阿根廷VS荷蘭期間突暈倒不治

▲ 資深記者採訪世界盃工作量多，連續3周睡眠不足！阿根廷VS荷蘭期間突暈倒不治。

「2022卡塔爾世界盃」進行得如火如荼，負責報道賽事的記者也承受著巨大工作量。美國一名資深體育記者就因無法負荷世界盃工作壓力，懷疑致過勞身亡。

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綜合外國媒體報道，現年48歲的美國資深體育記者Grant Whal參與「2022卡塔爾世界盃」採訪工作，這更是他自1996年入行以來，第8次參與世界盃採訪及撰稿。對於是次工作，Grant Whal曾在社交媒體表示，採訪工作時間長、壓力大，自己已經連續數周睡眠不足，身體開始出現問題。在12月3日，美國對戰荷蘭比賽時，他的症狀更從普通感冒變得嚴重：

3個星期嚴重睡眠不足、壓力重大。龐大工作量下我的身體終於崩潰了。我感到上胸位置承受另一程度的壓力和不適。

不過，他强調自己並非確診新冠肺炎，當地醫護只是診斷他患支氣管炎，處方了抗生素。

阿根廷VS荷蘭期間暈倒不治

12月10日，Grant Whal突然被其經理人證實，他在阿根廷對戰荷蘭賽事完場前，突然不適暈倒，在送抵醫院時已不治身亡，詳細原因不明。

事後，Grant Whal的太太發文表示對丈夫的突然離世感到震驚，同時也感謝外界對丈夫的支持。美國足總也發出聲明，讚揚Grant Whal事業對推動足球在美國地位及受歡迎程度所做出的貢獻。

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12大過勞症狀

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。腦中風、心律不正、甚至突發血栓情況，更有機會引發猝死。

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責任編輯：羅嘉欣