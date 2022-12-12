【明星凍齡】49歲陳煒蜜月之旅「泰」性感　煒哥5招駐顏秘訣穩做美魔女

▲ 陳煒靠5招凍齡秘訣穩做美魔女。

適逢政府放寬檢疫措施，不少藝人即衝出香港旅遊放鬆一下。今年9月榮升為人妻的陳煒（煒哥），與醫生老公陳國強飛往泰國曼谷享受蜜月假期，連日來她在社交網站上載旅行靚相與眾同樂。除了日前在無邊際泳池打卡，大晒fit爆身材，昨日（12月11日）又晒出素顏浸泡泡浴的照片。

現年49歲的煒哥無懼素顏大特寫，不用濾鏡大晒自然美，加上零贅肉的凍齡身材，獲網民大讚似足吃了防腐劑一樣，與26年前的泳裝照沒分別！究竟她的凍齡秘訣是甚麼？

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凍齡第1式：保持平常心

煒哥曾接受《經濟日報》訪問時大方分享扮靚心得，表示心情與肌膚狀態很有關連，她說：「保持平常心十分重要，維持開心心態人都靚啲。」

凍齡第2式：少吃煎炸物

她對飲食方面十分注重，甚少吃煎炸、香辣等刺激食物，平日吃得較為清淡，以沙律蔬菜為主食。

凍齡第3式：不落花巧調味料

她透露不太喜歡在餐廳吃飯，除非約了朋友，否則不會出外用膳，一定買東西回家煮。她在調味方面亦很嚴謹，除了糖、鹽、豉油之外，不會再落其他調味料。

凍齡第4式：喝蜜糖水

煒哥有獨門美顏小貼士，就是每天喝蜜糖水的習慣。蜜糖蘊含豐富的營養素，包括維他命B1、B2、B6、C，以及礦物質鈣、鎂、鐵、鉀、鈉等，不但有助促進身體新陳代謝，維持健康，更有亮白肌膚的作用。她提醒重點是用暖水沖，不可用滾水沖，否則功效流失。

凍齡第5式：運動

七分飲食、三分運動，雖然煒哥平日愛留家做「宅女」，即使做運動也甚少到戶外。她最愛做拉筋伸展運動，尤其瑜伽、普拉提等，塑造完美曲線體態。

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今屆視后大熱

有「凍齡亞姐」之稱的陳煒於1996年參選亞姐奪冠後入行，2008年與台灣商人顏志行結婚移居當地退出娛樂圈，4年後因離婚回流香港，加入TVB復出幕前。

2012年於《歡樂滿東華》跳舞籌款，已大盡曲線體態及肢體柔軟；於2016年的TVB台慶更與高海寧、張秀文等肚皮舞，不但沒有被一班後輩比下去，甚至被網民大讚是當中最好身材的一位；於2018年獲邀出席big big channel的《亞姐妝速挑戰賽》直播環節，大方以素顏示人，煒哥素顏後仍然可見其白滑皮膚。

煒哥近年在大台發展愈來愈好，2018年憑劇集《宮心計2深宮計》中太平公主一角在《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「最受歡迎電視女角色」獎。

2021年在《刑偵日記》飾演姜皓文的妻子「梁日思」，與惠英紅有不少對手戲，並憑此劇入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女配角」最後十強。

而今屆《萬千星輝頒獎典禮2022》快將來臨，煒哥憑《回歸》及《黯夜守護者》提名最佳女主角，其呼聲甚高，很大機會勇奪視后寶座。