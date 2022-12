【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重

53歲鄭嘉穎與31歲陳凱琳(Grace)早前雙雙宣布再做父母,即將組成五口之家,但未有透露胎兒性別。近日鄭嘉穎拍片分享湊仔點滴,但3歲大仔鄭承悅(Rafael)一個舉動卻引來網民抨擊,連嘉穎也認為兒子需要學習尊重。

已轉型為KOL的Grace經常拍片分享個人興趣和家庭樂,連帶嘉穎也多拍片更新社交平台。近日嘉穎分享一條影片中,拿著自己在內地劇《步步驚心》飾演「八爺」的肖像海報欣賞時,3歲大仔Rafael突然一手搶走海報,並扔在草地上雙腳狂踩!

期間嘉穎手指指疑似叫停兒子,並執起海報,Rafael不但沒有理會,更踢回海報給爸爸,令嘉穎感到無奈。他分享影片也都不禁留言表示:

I think my son needs a lesson on respect.(我認為我的兒子需要上一堂課學習尊重。)」