【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重

▲ 鄭嘉穎近日分享兒子狂踩自己肖像海報的影片，卻被網民批評唔識教仔。

53歲鄭嘉穎與31歲陳凱琳（Grace）早前雙雙宣布再做父母，即將組成五口之家，但未有透露胎兒性別。近日鄭嘉穎拍片分享湊仔點滴，但3歲大仔鄭承悅（Rafael）一個舉動卻引來網民抨擊，連嘉穎也認為兒子需要學習尊重。

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已轉型為KOL的Grace經常拍片分享個人興趣和家庭樂，連帶嘉穎也多拍片更新社交平台。近日嘉穎分享一條影片中，拿著自己在內地劇《步步驚心》飾演「八爺」的肖像海報欣賞時，3歲大仔Rafael突然一手搶走海報，並扔在草地上雙腳狂踩！

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期間嘉穎手指指疑似叫停兒子，並執起海報，Rafael不但沒有理會，更踢回海報給爸爸，令嘉穎感到無奈。他分享影片也都不禁留言表示：

I think my son needs a lesson on respect.（我認為我的兒子需要上一堂課學習尊重。）」

不過，網民卻紛紛向嘉穎作出批評，未有教好兒子禮貌和尊重，「要教啦！好無禮貌！」、「零尊重……要教下佢啦！」、「果然無仇不成父子」、「你仲要笑笑口太好脾氣啦！」、「你係咪要教個仔尊重其他人嘅物件？」等。

▲ 鄭嘉穎和Grace最近被批評唔識教仔。（IG圖片）

拒做嚴父︰打罵教仔過時

鄭嘉穎曾接受TOPick訪問分享湊仔經，他認為打罵教仔的方法已經過時，必須想方法跟他們溝通，「小朋友是不受控，並非靠惡就可以，做嚴父是沒用，你要跟他們做朋友、好好溝通。我發現對付大仔方法，就是當兒子𦧲地時，就陪他𦧲地，他喊時就一齊喊，陪他一起發脾氣，然後他會好奇望著我，忘記自己為何發脾氣。」

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他笑言大仔的性格「有點難搞」，跟他有點相像；至於細仔較易相處似太太陳凱琳，可幸兩兄弟暫時相處融洽，他笑說：「哥哥總會欺負弟弟，不肯跟他分享玩具，但弟弟長得比較大隻，所以我就跟哥哥說：『你小心呀，他長大後會打死你。』」

榮升父親後，嘉穎相當注意言行舉止，為兒子樹立好榜樣。不過，他深知自己年事已高，必須努力保持良好體能陪兒子玩耍，他最常打網球和做gym保持體魄，每天亦會多步行。近兩年雖然因疫情減少工作，但享受親子樂成為他人生最幸福的時光：「兒子幾多歲我都會抱著，因為總有一日兒子會不讓你抱，所以要好好珍惜。」

他又強調不會做虎爸，只希望他們有個快樂童年，但起碼要識寫中文，「至少有小二、三程度的中文水平，連一個中文字也不懂寫，怎樣做一個中國人？」

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責任編輯︰王明芳