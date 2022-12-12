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【暴動開審】男護士否認國慶日屯門參與暴動　警長指被告稱到場支援手足

社會 13:57 2022/12/12

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40歲男護士涉於2019年國慶日，於屯門鄉事會路一帶參與暴動，他否認1項暴動罪，案件在區域法院開審。（資料圖片）

40歲男護士涉於2019年國慶日，於屯門鄉事會路一帶參與暴動，今（12日）在區域法院否認1項暴動罪，案件開審。警長供稱，被告出示身份證時跌出白色上衣，聲稱該上衣是在逃走時作變換外形用，被告於查問下稱到場是為了支援手足。

被告梁健文（40 歲，護士），被控1項暴動罪。控罪指，他於2019年10月1日，在屯門錦華花園錦薈坊外，連同其他人參與暴動。

警長程廣業作供稱，現駐守落馬洲分區雜項調查小隊，案發時駐守機動部隊C連第4小隊。程指，案發晚上約7點半，他與約10名同袍於屯門市中心一帶駕駛警車巡邏，在收到消息後前往屯門市中心作兜截工作。

程指，當警車駛至屯喜街與屯隆街交界時，程看到屯隆街巷中有100至200名黑衣人，向警車方向扔磚塊及汽油彈。程遂叫停警車，與隊員下車組成防線，並不斷向對方發出警告，惟對方未有理會，反而繼續扔磚塊及汽油彈。

程續指當時指示同袍將防線向前推，到達屯隆街交界時，看到約100名暴徒轉身慢慢向屯門鄉事會路方向逃走。程遂加快腳步追截，並於屯隆街與屯門鄉事會路交界截停被告。

程供稱，被告當時戴藍色外科口罩、黑粗框眼鏡，並身穿印有「香港加油」字體的黑色短袖上衣，雙手穿上黑色冰袖，背上黑色背囊。被告被帶至錦華花園地下搜身，在出示身份證時跌出白色上衣，被告聲稱該上衣是在逃走時作變換外形用。被告於查問下稱到場是為了支援手足，以及自稱是護士。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟

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