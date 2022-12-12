【職場辛酸】港大碩士生畢業回台工作 呻同事野雞大學畢業只識用年資壓人

▲ 如果自己能力高，就快點跳槽！

台灣一名男生在當地大學畢業後，再到香港大學進修至工程系碩士畢業，畢業後返回台灣工作。他在網上大吐苦水，指自己在職場上遇到人事問題，他表示自己身邊很多同事能力低，畢業於野雞大學，而他自己就入職就已經要處理很多項目，雖然起薪點不錯，但他仍然想離職。

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這位港大工程碩士生，表示「公司的同事很多都很有資歷，做了10左右，也有20幾年的，不外乎是從助手開始升，有一些老鬼畢業於一埋很奇怪的學校，是真的完全沒聽過的私立科大⋯學歷其實也體現在他們的能力上，真的不是說很好⋯⋯常常覺得到底我才是新人還是你才是新人。」所以工作了一年，經理就把很多項目給他做。

事主提出兩點，第一老鬼都只識用資歷壓人：

常常他提出的想法就是不可行的，我也不能直接指正他，而是要想出一套「委婉」的說詞來說服他否則會被罵說不尊重前輩⋯⋯以前我待的實驗室，基本上沒有什麼輩份之分對就是對，不對就是不對，但現在卻要衡量到能力比我差的人的感受，甚至我會先被亂罵一通，後來才發現根本錯的是他吧，說真的 我是個喜歡找出自己錯誤地方的人，但這種環境讓我覺得我根本沒辦法成長。

第二就是價值觀常常沒辦法苟同，像是讀書無用論，有同事跟他說你書讀這麼多還不是跟我在同一間公司。

而事主本身是一個蠻自卑所以容易自大的人當聽到這番言論真的覺得被羞辱得很徹底。而事主其後求助教授，教授苦口婆心地表示「一個真的有能力的人是能夠帶領一群差勁的團隊走向更好，可以試著把這個當成目標。」但事主自覺自己不是一個很有能力的人，「我是個肯認真把工作做好的人 ，看到身邊很多同事是連基本工作都做不好，只會擺架子的前輩讓我好沒有工作的動力⋯⋯」

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責任編輯︰王明芳



