【DSE2023】考評局禁起底考官及考生違規或報警　試前仍要快測及填健康申報表

▲ 考評局出版《考生手冊》，提醒考生有關DSE安排及規則。（資料圖片）

2023年中學文憑試將於明年3月21日開考，英文科口試會率先舉行，筆試則在4月21日起進行。考評局今（12日）上載《考生手冊》，提醒考生有關DSE安排及規則。考生今年應考前繼續要做快測並填健康申報表。另外，考評局今年加入新規則，若考生有「起底」、騷擾考評局職員或考務人員的行為，當局或會向警方或相關執法機構報告。考評局亦會在約50個試場試行第二代「公開考試支援系統」。

考評局今出版2023年《考生手冊》，當中加入新條款，列明考生如被發現有嚴重不當或不法行為，例如向考評局職員或考務人員、或在考評局辦事處作出任何騷擾、未經考務人員或其他考生同意下進行「起底」、公開披露其個人資料，或正就該等不當或不法行為接受調查或被檢控，考評局可能會向警方或相關執法機構報告以作出跟進。

手冊亦列明，試場將繼續實施多項防疫措施，考生需於每個考試日前往試場前自行量度體溫、進行快測、填妥並簽署「考生健康申報表」，並應在准考證旁拍下快測陰性結果的照片作記錄，於整個考試期間保留照片，以便需要時抽樣查核之用；而考生身分檢查程序會安排在試前及在通風良好的空曠地方進行。考評局提醒，考生需於開考前最少30分鐘到達試場。

考評局又指出，正研發第二代公開考試支援系統 ，用以錄影及監察考試過程，保障考試的公平公正。局方將在2023年DSE約50個筆試試場試行，有關考生需使用其手機進行自行簽到程序，監考員會透過流動裝置所顯示考生於報名時提供的相片，核實及確認考生身分。相關的考生將於稍後透過其學校通知試行計劃的詳細安排。考評局提醒，考生不應在系統試行期間擷取電腦條碼貼紙的屏幕截圖。

另外，考評局早前公布英文科口試將於2023年3月底復辦，局方提醒，考生在進入口試的試場後，於考試期間必須正確地戴上自備的外科口罩，並於進入備試室及考室前用酒精搓手液清潔雙手；試場的座位安排亦會稍作調整，將盡量拉闊考生及口試主考員座位之間的距離等。

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責任編輯：黃悅晴