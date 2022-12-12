【煙草終局】吸煙與健康委員會促增1倍煙草稅　建議每包煙售價調高至最少100元

▲ 湯修齊。（資料圖片）

施政報告訂立多項KPI，包括要求醫務衞生局於2025年內將吸煙率由現時9.5%降至7.8%。香港吸煙與健康委員會主席湯修齊認為，大幅增加煙草稅是有效抑制煙草使用的方法之一，建議政府應優先推行，盡快增加一倍煙草稅，將每包煙草售價調高至最少100元，減低吸煙人士購買意欲。

湯修齊表示，過往四次大幅調高煙草稅後均能夠促使吸煙人士戒煙，舉例政府於1983年大幅增加煙草稅300%，吸煙率由1982年的23.3%顯著下降至1984年18.7%，並持續保持下降趨勢；另政府2009年及2011年分別增加煙草稅50%及41.5%後，同年衞生署的戒煙熱線求助大增，以2009年為例增加約258%，認為增加煙草稅對提升吸煙人士戒煙意欲起了關鍵作用。

湯修齊續稱，在過去10年間，香港煙草稅大多數處於凍結狀態，2014年的捲煙稅維持在每包港幣38元水平後，至今再沒有任何調整，惟大部分煙草商在過去數年多次調高零售價，以致煙草稅率現佔價格比例約為63%，遠低於世界衞生組織建議水平的75%，建議政府應大幅增加煙草稅至100%，並增設機制以按年增加税率，煙草稅應增加至76元。



對於有反對人士認為建議的目的是為政府賺錢，湯修齊重申香港是產業多元化的繁榮都市，政府數以千億收入主要來自利得稅、地價等，絕非煙草稅。增加煙草稅是一項有利公共衞生的控煙政策。各界應理性務實討論，並以科學數據分析政策的成效，支持政府於來年財政年度增加煙草稅。

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責任編輯：黃小冰