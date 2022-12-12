【陳奕迅演唱會】Eason笑言慶幸近50歲仍有應援　安歌唱《黃金時代》全場感動【有片】

陳奕迅《Fear and Dreams》演唱會於來到第三場，昨晚（12月12日）交出堪稱100分的水準，觀眾全晚歡呼不斷，安歌送上《黃金時代》，令全場觀眾瘋狂大合唱。

其實由第二晚陳奕迅《Fear and Dreams》演唱會開始，歌迷已知Eason這次會一口氣連唱29首歌才稍作停頓跟大家打招呼傾偈，所以入場觀眾期間只是不停以拍掌歡呼揼地支持，並以手勢跟Eason打招呼表興奮。

當Eason唱到《幸福摩天輪》時，有接近舞台邊觀眾拿出CD希望他可以簽名，意想不到Eason竟然答應，接過CD後，他笑言，「我好似未試過做做下演唱會簽CD，哈哈....」

他更問那位坐上「紅館幸福簽名位」的觀眾，「你叫咩名？」觀眾報上名後，再問：「睿智，係咪智慧個智？」對方大叫: 「士心志呀...」

於是Eason笑道：「咁你今晚改名啦你，哈哈哈…」然後把簽名CD送回給對方，並且伸手跟他互擊拳頭。演唱會後，Eason說：「最後係簽左睿智（志）。因為我已經寫左啦...冇計啦 …哈哈。」

▲ 歌迷要求簽名。

謙稱不是歌聖

唱畢完整四部曲後 ，Eason返回樂手位置，先是拿消毒藥水噴手，然後作勢問拿了CD的觀眾：「75%酒精，你要唔要都噴下？哈哈。下次我應該袋定支野先，係咁㗎啦依家，冇辦法啦。」

然後他解下耳機，享受觀眾呼歡及叫聲：「邊一個發明耳機？係有啲掃興㗎。80年代紅館睇騷，雖無耳機但即時反應係好正。今晚你哋都好正，冇理由我唱緊歌你地都重狂叫啦，但係我雖然聽唔到你哋啲聲，都見到大家眼神，重有個啲燈牌，成晚睇住『肥陳』兩個字，其實好掃興...哈哈....」

歌迷即換上『歌聖』燈牌，Eason笑道：「歌聖？歌手算啦....佢哋好特別，成日整燈牌都好特別，幾十歲人重有咁興緻，我都就50啦，仲有燈牌，I’m Still Hot！woo…..」

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Eason感動想咽哽

Eason繼續搞笑：「我不嬲都唔係走偶像啦，竟然重有呢啲….唔係我俾...佢地自己俾錢整㗎...我唔會俾呢啲錢啦，留番來做好唱片好過，依家做CD係做紀念品咁做，重有邊個屋企重有CD機？其實唔多。依家係電話世界嘛，我已接受左喇，你影我啦，你唔影我，我覺得自己冇存在價值，哈哈...」

他反問觀眾：「你哋係咪從來未試過係紅館睇一個演唱會，有歌手由頭到尾冇斷過咁唱歌？冇乜講嘢？ 我成功咗喇！其實真係好正，係咪覺得聽得『入』好多？音響又好好？」

觀眾大叫回應: 「超正呀！正到癲！正到痴線！」Eason此刻一度感動得想咽哽，不停回贈掌聲給觀眾：「我都講唔到我準備要講嘅嘢㗎喇....最想講係多謝你地等左咁內，好開心呢件事實現咗！完成咗3場！」

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安歌選唱《黃金時代》

繼而見他低頭用手做了一個抹一抹臉的手勢，忍回想喊的情緒，再說 : 「我唔會去個度架（唔會喊）....冇你地係做唔成，好簡單！不如我地郁下啦！準備好未？我希望大家跳到甩骹，跳到斷氣為止，Let’s郁！」繼而party mode開始，全場跟著他起身勁跳。

安歌時Eason昨晚選唱了《黃金時代》，一開聲已經震烈紅館，觀眾之後瘋狂於Eason youtube channel 洗版留言，更形容他是阿根廷足球代表隊隊長美斯！