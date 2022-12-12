【基層房屋】要有光推出青年光房　盼助短貧青年3年告別貧困

▲ 要有光推出針對短貧青年的青年光房。（陳永康攝）

社會房屋企業「要有光」宣布推出「青年光房」計劃，希望透過為「短貧青年」提供較便宜租金居所，協助他們向上流動。要有光創辦人及行政總裁余偉業表示，首階段將提供40個名額，合資格青年將住在指定私人樓宇單位3年，其間需制定「向上流動」計劃，並在要有光專員督導下自我增值，目標是3年後能負擔私樓租金。

所謂短貧，是指香港貧窮人口中向上流動機會較高的10%人，余偉業解釋，這類人因為各種原因陷入短暫貧窮，但他們具有增值潛力，希望透過向他們提供租金較便宜的宿位，令他們生活上緩一口氣，並透過增值脫貧。

過去要有光主要協助單親家庭和短貧父婦脫貧，最新推出的「青年光房」計劃，會集中協助18至20多歲的青年增值。余偉業估計，現時全港有約1.6萬名短貧青年，他們大多正就讀大學或剛畢業，因各種原因要離家獨立生活，由於青年閱歷少、獨立生活成本高、收入低，令他們難以起步。

「青年光房」計劃向業主募集10至20個私人樓宇單位，希望向40名短貧青年提供宿位。在3年入住期間，要有光會根據青年的個人經歷和能力，製訂個人化的脫貧增值計劃。要有光的職員會定期與青年檢討、督導和鼓勵他們實現目標，目標是租約期後，青年有能力負擔正常私樓租金。

青年需付的租金人人不同，余偉業稱會按個案的負擔能力而定，「為令他們逐步適應獨立生活，第1年租金或低於市價、第2年會略為提高、第3年租金會貼近市價租金。」

首批青年光房包括黃大仙秀芳花園大廈一個600呎單位，將供4名青年合租居住。該單位前身是「瑪利亞聖方濟各傳教修會」的修女宿舍，業主麥修女指，隨着修女人數的減少，單位隨之空置，為幫助有需要的人，決定向要有光租出單位。

現時青年光房已有3個單位正式投入營運，12個宿位中有8個獲入住，預計下月會再多2個單位投入營運。余偉業指，首階段完成後會檢討計劃成效，預期下階段會擴大規模至約100個申請名額。

要有光同時公布過去工作報告，旗下光房及光屋租戶，在入住宿位後，就業率、月入、儲蓄和人均居住面積均有所改善。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚