【幸福放閃】張振朗與女友楊偲泳同遊意大利　Renci浸溫泉大派福利

▲ 張振朗與楊偲泳遊意大利，順道預支蜜月？

楊偲泳（Renci）與TVB藝人張振朗拍拖3年，二人感情穩定，更被踢爆二人疑似同居試婚，Renci又曾為振朗的大嫂慶祝生日，似乎也已經認定對方。

旅行又正正是考驗一對小情侶的機會，Renci與振朗一同低調赴意大利，雖則二人未有公開「同框」的合照，但從分別上載的個人照中，已感受到甜蜜氛圍。

最新影片推介：Anson Lo+Jer專訪

甜蜜外遊

日前，振朗、Renci在社交平台上載乘車前往雪山的片段，與大家分享美景。從振朗上載的片段所見，他坐在司機位舉V，並由鄰座的乘客負責操刀拍攝。他在帖文中表示：「喜歡在不同的地方駕駛。」

Renci就坐在乘客位，並拍腳放在車窗前，透露正在意大利準備去雪山玩滑雪，寫著：「so much fun!」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Renci派福利

擁有好身材的Renci在冰天雪地下浸溫泉，畫面相當養眼。在她上載的相片與影片中所見，她換上不同款式的泳衣，盡騷白滑玉背，絕不被身後的美景比下去。

Renci的相片似乎由男友振朗所拍攝，她在帖文中寫道：「THISSSSSS ISSSSS CRAZZZZZZY！」，顯然對美景感到震撼。可惜，Renci未有上載正面照，否則大家都可能只會集中看她那道深長的事業線呢！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

曾拍拖滑浪

振朗曾被傳媒影到與女友從深井住所一同出發，在1號風球下出海滑水。直到下午天文台改發3號風球後，張振朗、Renci與同行兩名友人為免危險，決定上岸用膳。

過程中，振朗對Renci照顧有加，上落船必定會當人肉扶手，滑水後又一力女友拿起所有隨行物品，而Renci在男友旁亦非常小鳥依人。

有媒體追問二人是否已共賦同居，張振朗雖然否認並指以工作為重，但二人登上座駕後則直駛回男方位於深井的寓所。

雖然兩位在工作上並無接觸，但私下則非常合拍。見他們同樣喜歡水上運動，又會雙雙騎電單車兜風，是令人羨慕的一對！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R