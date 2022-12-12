【港產太空人】李家超：本港選拔載荷專家推薦名單　料本月內上報國家

▲ 李家超今日出席團結香港基金「創科博覽2022」開幕典禮致辭。（政府新聞處片段截圖）

特首李家超今日在一個創科活動致辭指，特區政府預計在今個月內，會將選拔載荷專家的推薦名單上報給國家。他又強調，會營造有利培育本地人才的發展空間，讓更多有抱負的青年人看到希望。

李家超出席團結香港基金「創科博覽2022」開幕典禮時提到：「（國家）首次在港澳地區選拔載荷專家，社會反應非常熱烈。香港特區政府積極配合國家進行初選工作，預計在今個月內就會把推薦名單上報給國家。」

他形容：「香港市民參與國家航天任務，從前我們都覺得遙不可及，但最近幾年，國家開放越來越多機會給香港，讓更多愛國愛港的市民有機會一展抱負，實現夢想，貢獻國家。」

李家超又指，要實現建設國際創新科技中心這個願景，人才是非常關鍵，「《施政報告》提出『搶企業』、『搶人才』的一系列措施，同時強調培育本地人才的重要性。我們要打造有利的發展空間，讓更多有潛力、有抱負的青年人，看到機會、看到希望。」

他透露，會從學校教育開始，在全港學校大力推動STEAM教育；又會鼓勵社會各界舉辦活動，啓發整個社會的創意思維和大眾對科學的興趣。

另外，國家科技部部長王志剛，在同一場合以視像致辭時指，香港研發資源雄厚、創新動力強勁、區域優勢明顯，經中央批准同意，科技部和特區政府將會在近日，續簽有關加快建設香港國際創新科技中心的安排。

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責任編輯：胡偉明