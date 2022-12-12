  • 17°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 16:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】將藍公路開通帶旺將軍澳　商場推通車消費月食買玩低至1折

休閒消費 16:08 2022/12/12

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

為慶祝新路通車，將軍澳中心由即日起推出「通車消費月」，大送多達$1,630商場電子贈券及8小時免費泊車券。(圖片由商場提供)

為慶祝將藍隧道及將軍澳跨灣大橋（將藍公路）已正式開通，將軍澳中心由即日起推出「通車消費月」，大送多達$1,630商場電子贈券及8小時免費泊車券。將軍澳創新園區的上班族只要出示職員證或卡片，毋須消費即可賞$20餐飲電子贈券；此外，適逢世界盃熱潮及聖誕節假期將至，商場聯同場內65個商戶推出共300個折扣優惠，低至1折盡享餐飲、美容、家品等優惠。

通車消費月大送商場贈券

商場特別為將軍澳創新園內的上班族推出「上班族放飯賞」，逢星期一至五，出示將軍澳創新園內公司職員證或卡片，即可免費獲贈將軍澳中心$20餐飲電子贈券；同日消費滿$300更可獲贈$30餐飲電子贈券及1小時免費泊車券；而其他顧客可把握「全天候休閒賞」，消費滿$800換領送$100電子贈券組合及1小時免費泊車券；此外，將軍澳中心聯同毗鄰商場PopWalk推出「聯場消費賞」，於將軍澳中心消費滿指定金額後，即可換領將軍澳中心X PopWalk電子贈券組合，繼續掃平貨，盡享購物及美食優惠。

世界盃熱潮推優惠

世界盃現正進行得如火如荼，將軍澳中心聯同65間商店推出「足球盛事‧全城激賞」，多達150個優惠。其中包括最新開業、全港首間韓國炸雞店Puradak Chicken送出什錦炸薯乙份，只要身份證英文姓名含「PURADAK」其中三個字母即可換領。此外，大家更可以低至1折的換購將軍澳中心預備的精選禮遇，如KeysToYoung PicoExtreme超皮秒激光療程（1折價$360）、設計工房日本制櫸木長柄碗或黑胡桃木砧板（1折價$20）、The Point-Pizza & Pasta棒棒雞（1折價$8.8）等，以及全場最平的$1 KAI Shop的KAI眼影掃。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

性價比高聖誕禮品

將軍澳中心帶來了「聖誕激賞優惠」，精選逾160個折扣產品，涵蓋影音家電、美容、餐飲、服飾等類別，全部性價比極高，其中1折價$288可享GLYCEL的燕窩高效緊緻修護療程，兼送瑞士冬日美肌套裝5件、28折$558購入張毛記的Gemini多功能電煮食鍋、$98起盡享岩盤牛扒的Shabu Shabu牛肉壽喜燒等。

限量$3300購物賞

為了切合將軍澳中心《A FairyTAIL Christmas》的中世紀魔幻古堡，商場更額外推出魔幻閃鑽電玩購物賞，當中「魔幻電玩購物賞」正為消費影音及家電而設，購買影音家電同時激賺$1300將軍澳中心電子贈券；而「魔幻閃鑽購物賞」則為追求生活質素的人士而設，購買珠寶、鐘錶或眼鏡滿指定金額即可獲得$2000將軍澳中心電子贈券組合，兩項獎賞各自只有50個名額，超筍獎賞萬勿錯過。

記者︰劉妙賢

相關文章

【世界盃美食】九龍城手工薄餅小店土耳其大廚搞新意　創製臘味薄餅＋避風塘海鮮薄餅
17:00 2022/12/01
【世界盃美食】九龍城手工薄餅小店土耳其大廚搞新意　創製臘味薄餅＋避風塘海鮮薄餅
【聖誕節2022】荔園懷舊攤位遊戲重現將軍澳　澳南海岸聖誕嘉年華必看荔園經典裝置【內附連結】
13:14 2022/12/02
【聖誕節2022】荔園懷舊攤位遊戲重現將軍澳　澳南海岸聖誕嘉年華必看荔園經典裝置【內附連結】
【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】
12:21 2022/12/02
【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】

你可能感興趣

【世界盃美食】九龍城手工薄餅小店土耳其大廚搞新意　創製臘味薄餅＋避風塘海鮮薄餅
17:00 2022/12/01
【世界盃美食】九龍城手工薄餅小店土耳其大廚搞新意　創製臘味薄餅＋避風塘海鮮薄餅
【聖誕節2022】荔園懷舊攤位遊戲重現將軍澳　澳南海岸聖誕嘉年華必看荔園經典裝置【內附連結】
13:14 2022/12/02
【聖誕節2022】荔園懷舊攤位遊戲重現將軍澳　澳南海岸聖誕嘉年華必看荔園經典裝置【內附連結】
【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】
12:21 2022/12/02
【聖誕節2022】尖沙咀the PLACE聖誕藝文市集　購物手作工作坊親子同樂【內附地址】
商場 餐飲 聖誕節 將軍澳

最高瀏覽

【絲打圍爐】唐詩詠機智擊退「鹹豬手」　解釋離巢大台真正原因
15:22 2022/12/11
【絲打圍爐】唐詩詠機智擊退「鹹豬手」　解釋離巢大台真正原因
【世界盃2022】黃心穎與泥鯭情侶檔現身聚會 　融入男方朋友圈證感情穩定？
12:34 2022/12/11
【世界盃2022】黃心穎與泥鯭情侶檔現身聚會 　融入男方朋友圈證感情穩定？
【身高困擾】19歲少女154cm嫌太矮 做手術斷骨增高下場超慘
09:25 2022/12/11
【身高困擾】19歲少女154cm嫌太矮 做手術斷骨增高下場超慘