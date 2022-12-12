【著數優惠】將藍公路開通帶旺將軍澳　商場推通車消費月食買玩低至1折

▲ 為慶祝新路通車，將軍澳中心由即日起推出「通車消費月」，大送多達$1,630商場電子贈券及8小時免費泊車券。(圖片由商場提供)

為慶祝將藍隧道及將軍澳跨灣大橋（將藍公路）已正式開通，將軍澳中心由即日起推出「通車消費月」，大送多達$1,630商場電子贈券及8小時免費泊車券。將軍澳創新園區的上班族只要出示職員證或卡片，毋須消費即可賞$20餐飲電子贈券；此外，適逢世界盃熱潮及聖誕節假期將至，商場聯同場內65個商戶推出共300個折扣優惠，低至1折盡享餐飲、美容、家品等優惠。

通車消費月大送商場贈券

商場特別為將軍澳創新園內的上班族推出「上班族放飯賞」，逢星期一至五，出示將軍澳創新園內公司職員證或卡片，即可免費獲贈將軍澳中心$20餐飲電子贈券；同日消費滿$300更可獲贈$30餐飲電子贈券及1小時免費泊車券；而其他顧客可把握「全天候休閒賞」，消費滿$800換領送$100電子贈券組合及1小時免費泊車券；此外，將軍澳中心聯同毗鄰商場PopWalk推出「聯場消費賞」，於將軍澳中心消費滿指定金額後，即可換領將軍澳中心X PopWalk電子贈券組合，繼續掃平貨，盡享購物及美食優惠。

世界盃熱潮推優惠

世界盃現正進行得如火如荼，將軍澳中心聯同65間商店推出「足球盛事‧全城激賞」，多達150個優惠。其中包括最新開業、全港首間韓國炸雞店Puradak Chicken送出什錦炸薯乙份，只要身份證英文姓名含「PURADAK」其中三個字母即可換領。此外，大家更可以低至1折的換購將軍澳中心預備的精選禮遇，如KeysToYoung PicoExtreme超皮秒激光療程（1折價$360）、設計工房日本制櫸木長柄碗或黑胡桃木砧板（1折價$20）、The Point-Pizza & Pasta棒棒雞（1折價$8.8）等，以及全場最平的$1 KAI Shop的KAI眼影掃。

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性價比高聖誕禮品

將軍澳中心帶來了「聖誕激賞優惠」，精選逾160個折扣產品，涵蓋影音家電、美容、餐飲、服飾等類別，全部性價比極高，其中1折價$288可享GLYCEL的燕窩高效緊緻修護療程，兼送瑞士冬日美肌套裝5件、28折$558購入張毛記的Gemini多功能電煮食鍋、$98起盡享岩盤牛扒的Shabu Shabu牛肉壽喜燒等。

限量$3300購物賞

為了切合將軍澳中心《A FairyTAIL Christmas》的中世紀魔幻古堡，商場更額外推出魔幻閃鑽電玩購物賞，當中「魔幻電玩購物賞」正為消費影音及家電而設，購買影音家電同時激賺$1300將軍澳中心電子贈券；而「魔幻閃鑽購物賞」則為追求生活質素的人士而設，購買珠寶、鐘錶或眼鏡滿指定金額即可獲得$2000將軍澳中心電子贈券組合，兩項獎賞各自只有50個名額，超筍獎賞萬勿錯過。

記者︰劉妙賢