【視如己出】朋友借錢後棄嬰消失6年 夫妻視如己出養大孩子

▲ 生父狠心拋棄男嬰，如今6年了，養父母冀盼找到男孩生父，按法律程序領取撫養權。

生娘不及養娘大，一對夫妻將朋友拋棄的孩子視如已出的照顧，如今孩子已經6歲了，但生父至今仍下落不明，孩子沒有出世紙及任何出生文件，令夫婦倆一直無法獲得孩子的撫養權，他們冀盼借助網絡及外界的力量找到孩子生父或家屬，早日取得撫養權。

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綜合外媒報道，33歲的諾麥莎拉指，於2016年8月31日，她在一家服裝店認識孩子的生父Bob，當時Bob要求他們幫忙照顧剛出生的男嬰，

我被要求照顧這個孩子，是因為他有個人問題，還跟我借錢，可能是因為要還孩子的生產費用吧。

之後，Bob將孩子交給諾麥莎拉便離開了，但Bob承諾了會在一星期後與她見面，但最終一走了之，沒有再出現。

而諾麥莎拉和43歲的丈夫阿瓦茲曼，決定好好照顧及養育這個「哎呀仔」，並替他取名艾斯達彥。不過最令他們煩惱的是因為Bob沒有交低任何男嬰出生資料及文件，出世紙更欠奉，無法按法律程序申請撫養權，他們希望孩子的家屬可以現身，畢竟孩子已經長大，也需要討論孩子的將來，諾麥莎拉更走訪了社會福利局的辦公室，官員告知將會協助他們尋找孩子的生母或家屬。

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責任編輯︰王明芳