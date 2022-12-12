【前廳交流會】卓永興周三帶隊出席交流會　交流關愛隊、打擊騙案等6項議題

▲ 第五次前廳交流會將於本周三舉行，由政務司副司長卓永興帶領。（經濟日報資料圖片）

立法會本周三舉行第5場「前廳交流會」，由政務司副司長卓永興帶隊，保安局局長鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟，以及多支紀律部隊首長出席，將就地區服務及關愛隊伍、打擊騙案等6項議題進行交流。

立法會秘書處今日通知全體議員，引述政府當局表示，當日除了和議員就不同政策事宜及關注事項交換意見，政府亦希望就6項議題和議員交流，並聆聽議員的意見，分別是：處理免遣返聲請、地區服務及關愛隊伍、消防安全、青年發展藍圖、打擊騙案，以及婦女事務。

今次「前廳交流會」將於本周三下午3時至4時半舉行，出席官員還包括警務處處長蕭澤頤、入境事務處處長區嘉宏、消防處處長楊恩健、民青局副局長梁宏正、民政事務總署署長張趙凱渝、政府新聞處處長陳偉偉，以及行政署長盧世雄等。

渝、政府新聞處處長陳偉偉，以及行政署長盧世雄等。

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責任編輯：胡偉明