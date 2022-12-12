【孤寒老公】人妻緊急剖腹生仔需付手術費　難頂AA制老公接出院即追數$5000

▲ 台星回想剖腹生仔需付手術費，當時丈夫接出院第一句話即追數。

維繫婚姻不容易，有台星分享跟前夫彼此價值觀不一樣終離婚收場！他倆的金錢觀大不同，男方事事斤斤計較，就連老婆緊急剖腹生仔的手術費、駕車接送產檢的油費都要女方支付，女星最終忍無可忍，決定離婚。

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AA制變過於斤斤計較

台灣綜藝節目《11點熱吵店》上月一集討論離婚的議題，提及夫妻為何放棄山盟海誓要堅決離婚，演員璟宣是其中一位嘉賓，她跟前夫育有兩兒，已離婚約10年了，她表示離婚的原因在於雙方觀念問題。

綜合台媒報道，現年36歲的璟宣於前年坦承曾有一段婚姻，育有兩孩子，她在22、23歲時懷孕暫離開職場，和當時的模特兒男友結婚，現已離婚約10年。璟宣在節目上指出跟前夫是大學時期的學長學妹，由於學生時期拍拖，一直習慣各自各付AA制，直至結婚後仍維持此模式，她自己一直不覺得不妥。

▲ 璟宣在節目分享跟前夫一直AA制。（《11點熱吵店》影片截圖）

剖腹生仔出院即被追數

可是，璟宣回想生孩子的時就有問題，朋友亦罵前夫斤斤計較。璟宣第一胎本來是計劃順產，突然需緊急剖腹生仔，在醫院住了5天，沒想到出院後，前夫對著她說的第一句話，竟然是追數︰

剛剛那個剖腹產是2萬多塊（折合約5千多港元），等你坐完月子之後，再提出來還給我。

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璟宣轉述前夫當時的話，現場主持及嘉賓無不驚訝，斥責他不是男人、孩子也有他份。璟宣再表示前夫解釋因為她不是自願剖腹，保險費會支付的，當下她沒有為意，認同保險費可抵消，之後生第二胎時，朋友知道才點醒她保險費是璟宣自己付的。

駕車接送產檢油費自付

此外，每次產檢時，前夫都會駕車載璟宣到醫院，可是每次都會到加油站，要她支付油錢，問今次想入500抑或1000台幣油費（約127至253港元），即是要她自己支付油錢。

前夫的「節儉」來自太過注重男女平等，他堅持夫妻AA制是有感「這個世界不是男女平等，沒有所謂的一家之主？」

璟宣曾意識到夫妻相處模式出現問題，她要求出國旅行修復感情，希望到美國順便探親，當時她都是預計AA制，可是前夫拒絕去旅行，他連自己的旅費也不想出。璟宣指出是次就是導火線，加上長期累積下來的價值觀不同一次過爆發，她決定提出離婚。現時她跟前夫保持友好的家人關係。

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責任編輯︰王明芳