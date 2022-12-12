【心房顫動】醫療服務平台推房顫檢測　用戶只需放手指於手機相機鏡頭

▲ 醫療服務平台推房顫檢測，用戶只需放手指於手機相機鏡頭（受訪者提供）

接近兩成的缺血性中風個案是由房顫所致，其中三分之一病人中風前並不知悉患有心房顫動；本地數據估計全港26萬市民患有持續性或陣發性心房顫動，其中三分之一沒有病徵。

香港電訊旗下一站式遙距醫療服務平台DrGo在亞洲率先引入FibriCheck心房顫動（房顫）功能，並與羅氏診斷（香港）有限公司與及香港復康會共同合作，推出「點、指、心動」心房顫動檢測計劃，讓大眾可透過智能手機隨時隨地進行房顫檢測，冀鼓勵大眾及早關注房顫引發中風的風險。

DrGo新增量度心律功能 隨身進行房顫檢測

過往房顫需透過心電圖檢查才能發現，DrGo在亞洲率先引入FibriCheck房顫檢測功能，讓大眾可透過智能手機隨時隨地進行檢測。此項技術由比利時公司Qompium NV研發並已獲美國食品藥物管理局及澳洲藥物管理局認可，其靈敏度、特異度及陽性值均越逾九成。檢測過程簡易快捷，用戶登入DrGo並啟動FibriCheck程式後，只需放置手指於智能手機的相機鏡頭位置，約1分鐘後便會顯示檢測結果。

大型心房顫動檢測計劃「點、指、心動」 14天免費房顫檢測功能

「點、指、心動」心房顫動檢測計劃為最多10萬名DrGo用戶免費提供14天FibriCheck房顫檢測。用戶可於指定期內，透過DrGo應用程式隨意檢查心律狀況，建議使用時間為每天早上及黃昏，或出現疑似房顫症狀時（如心悸或氣喘等）。如檢測結果顯示有患上房顫可能，相關用戶將收到香港復康會的跟進電話或電郵，建議他們到就近的香港復康會社區復康網絡地區中心接受進一步檢測，並為有需要人士發出檢測報告，以便他們儘早求診。

DrGo商務總監吳詠欣女士表示，這次把尖端房顫檢測科技融合於DrGo程式中，用戶毋須額外添置器材，便能夠隨時檢查個人心律狀況，讓大眾更便捷管理個人的心臟健康，及早注意因房顫帶來的後遺症。

「點、指、心動」心房顫動檢測計劃醫學顧問暨心臟科專科醫生陳藝賢指，房顫是一種最普遍的心律不整疾病，有機會引發中風，主要病徵包括心悸、氣促或暈眩，但部分患者可全無症狀；若能透過檢測及早治理，或能有效減低日後中風的風險。

他續指，現時主流國際指引建議65歲或以上人士應接受機會性房顫篩查，但調查顯示依從性甚低；因此希望透過計劃探討使用遙距科技，在香港進行遙距房顫檢測的可能性，期望研究結果可有助減輕房顫對公共醫療造成的負擔。

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記者：鄧凱文