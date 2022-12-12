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【港大實驗室事故】內地女博士生臉部及眼角膜遭化學灼傷　港大理學院檢討實驗室指引

社會 21:26 2022/12/12

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網傳港大實驗室發生化學灼傷事故。（資料圖片）

香港大學實驗室發生化學灼傷事故，據社交媒體帖文指，上周二（6日）1名港大化學系博士生涉及「實驗失當」令一個燒瓶炸開，瓶中化學物料濺傷在場1名內地女博士生臉部，造成嚴重化學灼傷，恐面臨「永久性視力受損和毀容」。港大回應時證實學生眼角膜受損，多處皮膚一級灼傷，但澄清其視力無受損；而理學院會檢討實驗室指引。

據Instagram「hkuchem.injury」帖文指，事發當日在港大化學樓4樓實驗室，1名蔣姓內地博士生進行實驗期間，導致一個裝有高濃度氫化鈉的燒瓶炸開，化學品料噴灑至2、3米外，擊中旁邊1名女博士生臉部，帖文描述傷者頸部以上範圍「嚴重化學灼傷」，眼角膜受損流膿，需要最少1年康復期，甚或面臨「永久性視力受損和毀容」。帖文更以「化學部主管C姓教授」疑似影射港大化學系系主任支志明，指他試圖隱瞞事件，沒有上報學校。

港大今日（12日）回覆時證實當日有博士生在實驗室被化學物料濺傷，港大理學院對事件高度重視，惟指帖文多處失實，澄清化學系已按機制呈報及調查事故，絕無隱瞞事件；理學院及化學系會檢討實驗室指引及加強使用者安全意識培訓，避免同類事件發生。

學系亦一直密切跟進傷者治療及復健，包括在事發當日安排職員到急症室，並引述醫生指傷者視力無受損，職員隨後陪同她到專科跟進治療，並請其他學生協助照顧傷者生活需要，期間指導教授請她毋須擔心經濟及學業問題；涉事同學也曾在研究小組成員陪同下探望傷者並致歉。校方指，傷者已聯絡其指導教授稱對帖文感困擾，指其瞳孔無恙，但眼角膜受損，加上臉、頸有幾個部份及右耳有一級灼傷，需時康復，盼外界不要就事件揣測，讓她專心養傷。

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記者：馮琪雅

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