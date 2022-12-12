【傑出學者】港大學者研納米機械人「群體感應」　冀5年內研發出智能材料

▲ 港大理學院化學系副教授唐晉堯發現，一群納米智能機械人之間會出現智能。（梁偉榮攝）

裘槎優秀科研者獎2022得主、港大理學院化學系副教授唐晉堯，5年前成功研發光控納米機械人，他最新發現一群納米智能機械人之間會出現智能，即群體納米機械人可以自主感知環境和物理化學訊號，情況有如自然界中的「群體感應」。唐晉堯冀能摸清當中因由，並嘗試控制，目標用5年製作出可如變色材料等的智能材料，同時也會跟港大牙科合作在醫學上應用。

唐晉堯解釋，智能來源於一個很大的並行通訊網絡，他舉例小魚群遇到大魚時會自動聚集成「一條大魚」的形狀與其對抗，這種自動因應環境變化而作出一致行動的智能行為，便是由魚群的內部網絡形成。他受之啟發，研究化學通訊系統，並透過數學模型發現，當其研發的納米機械人聚集在一起時亦會出現智能，機械人會分別往角落而去，慢慢形成一些形狀或團簇。

唐晉堯稱，上述的現象反映機械人同樣會感知環境，並採取一致的行動，他希望接下來可研究為何機械人會出現智能行為並嘗試控制，冀用5年時間可以製作出可感知並隨環境變化的活性材料，包括變色材料或顯示材料等，舉例若材料可如變色龍般靈活變色，便可作軍事運用；同時也可作建材，讓大廈可隨天氣變色，如夏天可變較白以反射熱量，冬天則可變黑，做到冬暖夏涼。唐晉堯亦正與港大牙科合作，研究是否能將其運用在蛀牙等牙科治療上，協助處理口腔細菌等。

2003年在內地大學畢業後，唐晉堯亦負笈美國深造，直至2012年到港大擔任教授及建立實驗室團隊。來港滿10年的唐晉堯形容，香港為一個開放且多元化的環境，提到自己不留在美國，除了因為香港對華人較好，以及離家鄉四川較近外，亦是因其較喜歡研究自己好奇或較新的東西。

他表示，雖內地及美國對科研的投入均非常大，但多會給予科研人員明確的方向，如會要求一定要做某類型的研究，對於前沿性或探索性研究的投入會較少；而香港則對科學家的探索性研究非常包容，且港府近年也增加對科研的投放。他續稱，自己是次的研究為非常新的概念，沒有現有的理論支撑，會獲獎正好反映香港的開放程度，同時也很開心可獲得認同，他冀港府持續資源投放並保持科研自由度，以吸引更多科研人才。

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記者：黃小冰