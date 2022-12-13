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【兒童健康】35%健康成人帶菌恐成感染幼兒源頭　B型腦膜炎雙球菌傳播急速可致命

醫生診症室 15:29 2022/12/13

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嬰幼兒染B型腦膜炎雙球菌後，可能會出現持續哭喊、暴躁、不願意玩耍、拒絕進食等似是扭計的症狀。（iStock）　

由腦膜炎雙球菌引起的腦膜炎雙球菌感染，是一種可帶來嚴重後遺症，如智力遲緩、失聰甚至死亡的疾病，尤其常見於幼童及青年身上。本港大部分腦膜炎雙球菌感染均是由B型腦膜炎雙球菌引致，除了做好個人衞生，接種疫苗也是另一預防方法。經由接觸傳播的腦膜炎雙球菌，可分為不同的血清型，常見有 A、B、C、W、X和Y型，當中又以B型佔最多本地呈報個案。

香港惠澤長者基金主席、疫苗學堂召集人麥肇敬醫生指出，腦膜炎雙球菌十分常見，因為約有4%至35%的健康成年人，鼻咽都帶有這病菌，隨時可以成為幼兒及年青人染病的源頭。

難確定真實感染數字

根據衞生防護中心的數據，2019年本港共有14宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，即病菌入侵血液、腦部或脊髓，至於較輕微的感染則不屬於法定呈報疾病。

由於衞生署衞生防護中心只記錄呈報的侵入性腦膜炎雙球菌感染，但有時病菌可能只引起較輕微的感染，惟因沒有針對B型腦膜炎雙球菌或其他血清型腦膜炎雙球菌感染進行大規模的篩查，故此難以確定真實的感染數字。

感染B型腦膜炎雙球菌後可出現高燒、頭痛、頸部僵硬、嘔吐、怕光及嗜睡等症狀。（iStock）　

入血可致敗血症

麥肇敬醫生曾在兒科病房實習時遇過一名幼童，入院時只是發燒，但仍然在玩耍，以為很快便會康復，誰知突然就覺得疲倦要休息，轉過頭便被發現呼吸微弱及皮膚變藍，即時進行急救，插喉及使用儀器幫助呼吸，後來送入深切治療部，惟最終亦搶後無效。

翌日化驗結果證實是腦膜炎雙球菌入血引起敗血症。「由於這隻細菌的傳染病相當高，當時所有曾與病童接觸的醫護人員都需要服用藥物以防受到感染。」

兒科專科醫生馮卓文表示，B型腦膜炎雙球菌感染是既快且狠，死亡率高，即使康復亦可能有嚴重後遺症，因此呼籲市民要認識這個病症，一旦察覺徵狀便要及早求醫，否則愈遲治理則出現永久性損傷及嚴重後遺症的機會也愈高。

徵狀易與其他病症混淆

他提醒，感染此症的幼兒徵狀尤其不明顯，可能只是胃口不佳，食一兩安奶便不肯進食，有時其他病患如玫瑰疹也會令小朋友出現類似症狀，故此有時確實不易分辨。「由於幼兒又不懂得表達，因此更需要透過接種疫苗，適合兩個月大幼兒使用的 B型腦膜炎雙球菌疫苗，效率達9成。另有結合疫苗可對付其他血清型腦膜炎雙球菌，至於常見副作用則與其他疫苗相若。」

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B型腦膜炎雙球菌如何傳播，可經由飛沬及日常接觸傳播，例如同枱食飯都有機會將病菌傳染他人，馮卓文醫生指，因為很多健康成年人都帶有B型腦膜炎雙球菌，但一般也不會做病菌檢測，因為即使驗出帶菌，也難避免會接觸家中小朋友，所以最有效的預防措施是接種疫苗。

成人應否接種相關疫苗？馮卓文醫生說根據建議，疫苗適合高危人士接種，例如嬰幼兒，因為他們的免疫系統未成熟，容易受到感染及出現嚴重後果。至於健康成年人免疫功能較佳，即使接觸到病菌也沒大問題。

記者：周美好

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