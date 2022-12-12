【癌症殺手】餐廳老闆長期骨痛咳嗽　揭患4期肺癌中西醫積極治療半年康復

▲ 餐廳老闆長期骨痛咳嗽，揭患4期肺癌。

肺癌是本港頭號癌症殺手，僅2020年死亡人數達3,910宗，佔整體癌症死亡人數四分一，不容輕視。臨床腫瘤科專科醫生兼註冊中醫師蘇子謙接受TOPick訪問，分享曾有一位60歲男病人長期骨痛，因持續咳嗽及暴瘦，求醫確診4期肺癌，且屬「小細胞肺癌」。蘇醫生表示，肺癌是常見的普遍癌症，早期大多沒有明顯徵兆。除了較年長的患者之外，近年非吸煙患者，或較年輕的病人亦有所增多。

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蘇醫生分享，一位60歲男病人在某個新年年頭，出現持續咳嗽、暴瘦等徵狀，求醫一驗發現他的肺部有陰影，並證實患上4期肺癌。該名男病人本身開餐廳，確診肺癌時孫兒剛出生。對於原本打算減少工作、享受兒孫樂的他，無疑是一個重擊。

男病人患上的是「小細胞肺癌」，腫瘤生長速度迅速。這種癌症與吸煙有關，而上述男病人年輕時也有吸煙習慣。經化驗後，在他的左肺發現8厘米巨大腫瘤，屬嚴重情況，癌細胞並已擴散至骨。再進一步詢問下，得知男病人亦有長期骨痛問題。

經診斷後，男病人先進行化療及免疫治療，待腫瘤有所縮小再做電療。在化療期間，病人每3星期便需吊一次針，並輔以服用中藥，令病人變得精神起來，改善了胃口，體重得以上升，由首次求醫時僅重63公斤，提升至最重70公斤；而腫瘤在經過4次化療加免疫治療後，也有所縮小至2厘米，照PET Scan後已沒有活躍迹象。約半年後，病人太太甚至認為丈夫的精神比確診之前更好，也能繼續經營生意及湊孫。

蘇醫生解釋，「小細胞肺癌」由生病到嚴重病發時間極短，只消2、3個月時間，其徵狀包括咳嗽、消瘦。病情確診4期的患者，壽命通常少於一年；但蘇醫生補充，現代醫學昌明，部分患者壽命也可超過5年，希望能達致與腫瘤共存。至於上述個案則屬於十分成功的案例。

蘇醫生表示，近年肺癌患者當中，多了不吸煙、較年輕的病人，致病成因未明，或與基因改變有關。他並稱，肺癌是常見普遍癌症，早期大多沒有明顯症狀，通常是依靠體檢，或因其他身體問題求醫才發現。

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責任編輯：陳昊淋