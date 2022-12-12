《財閥家的小兒子》收視衝破20%　李星民曾窮到要老婆養拍劇逆轉命運

▲ 《財閥家的小兒子》

Viu Original原創韓劇《財閥家的小兒子》昨晚（12月11日）播出的一集首次衝破20%收視（21.137%），追趕上《天空城堡》及《夫妻的世界》的收視紀錄。

由李星民飾演的順洋集團霸氣會長「陳養喆」是劇中靈魂人物，與宋仲基飾演的孫兒陳導俊暗中針鋒相對，昨日更突然失智、瞬間變瘋，一分鐘的演技爆發令劇迷嘆為觀止。

李星民可說是「霸屏級」演員，即在任何一部劇集、電影都可以看到他的身影，出道接近40年的他原來也曾經歷20年默默無名的時期，更一度要靠太太養。

▲ 李星民在2004年開始轉戰電視圈。

經濟拮据自比乞丐

話劇演員身份出道的李星民早年受訪時，表示在劇團認識了擔任編舞家的太太，並透露當時的自己因爲無錢，所以常常在劇場解決三餐，如果想「食好啲」都要向朋友借錢，形容自己如同「乞丐」，可幸女方並無因此嫌棄，唯李星民自知經濟拮据，所以曾向對方提出3年內不結婚的條件，但二人最終在拍拖1年後還是決定結婚。

李星民坦言婚後因要養家所以並無生育計劃，但度蜜月期間太太意外懷孕令他一度感到驚慌，「雖然對女兒感到很抱歉，但當時聽到懷孕的消息真的標冷汗，這是我人生第一次感受到的恐懼。」

他在女兒出生後決定獨自到首爾發展，同時太太都一起努力工作，一邊照顧年幼的女兒及提供老公生活費。李星民回想起獨自在首爾生活的片段仍歷歷在目，因當時的他每天都是依靠劇團送的杯麵充飢。

▲ 李星民在《財閥家的小兒子》演霸氣會長陳養喆，與孫兒陳導俊開始針鋒相對。

演技紮實Do姐都讚

直到2004年，李星民開始轉戰電視圈，憑紮實的演技廣為觀眾認識，生活逐漸變好，其後亦接家人到首爾生活。

要提到他的代表作必定是2014年主演的《未生》，他在劇中飾演的吳科長令觀眾印象深刻，不過李星民曾一度對自己的演技感到憂慮，坦言如果有機會重新開始，一定不會選擇做演員，反而想從事很簡單的工作。幸好李星民在演藝路上還是繼續堅持，才可讓更多的觀眾認識到他，就連Do姐（鄭裕玲）都讚嘆他的攝人魅力。