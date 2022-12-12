【治安情況】今年首10月錄約5.6萬宗罪案增6.6% 　詐騙案升幅最大佔逾4成

▲ 保安局局長鄧炳強。(資料圖片)

撲滅罪行委員會今日(12日)舉行會議，保安局局長鄧炳強在會後表示，今年首10月整體罪案約56,852宗，較去年同期多3,512宗，上升6.6%；當中暴力罪行佔7,290宗，下跌8.6%，較去年同期少690宗。多項主要罪案數字下跌，其中爆竊及各類劫案是近30年來最低。

勒索及詐騙案宗數錄得升幅，分別有1,500多宗，上升2成及以及有22,309宗多宗詐騙案，按期上升逾42%。 另外兇殺案有25宗，比去年同期多5宗；勒索及失車案亦比去年同期上升。

鄧炳強解釋，整體罪案上升主因詐騙案錄得較大升幅，當中騙案佔所有罪案宗數4成，約7成都與網上騙案有關，主要包括網上商業騙案、假援交、網上情緣及求職騙案等。警方已因應情況，推出多種反詐騙宣傳，又會與電信商成立工作小組，計劃提供過濾可疑電話服務。

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記者：蘇文軒