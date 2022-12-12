【最新疫情】今增14,717宗確診及25人離世　連續6日確診破萬

▲ 今增14,717宗確診 連續6日確診破萬（馮漢柱攝）

本港今（12日）新增14,717宗確診，其中本地感染佔14,013宗，另有704宗為輸入個案。再多25人死亡，涉及16男9女，年齡介乎62歲至95歲，其中6人未曾接種疫苗、1人已打1針、2人打了2針、12人打了3針、4人已打4針，今波疫情共錄得10,771宗。

輸入個案中，597宗為核酸檢測陽性，107宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，466宗涉及機場檢測樣本、176宗涉及第一至三日樣本，餘下62宗涉及第四至七日樣本。

Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系狷毒分別佔佔0%及約58.39%。衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現123宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、六宗BF.7及143宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，今共1,091間學校呈報4,144宗確診，涉3,491名學生和653名教職員；有17間學校共20班因出現群組感染，需停課5日，其中黃埔宣道小學及聖保祿學校 （涉及三個班別）有多於一個班別需要停課。

院舍個案方面，24間安老院舍，共52名院友及10名員工確診確診，43名院友需要檢疫；10間殘疾人士院舍，共18名院友及3名員工確診，19名院友需要檢疫。

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記者：鄧凱文