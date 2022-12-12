【車長危駕】涉駕駛時撞壆翻側釀1死　九巴車長認危駕月底判刑

▲ 九巴車長今於區域法院承認危駕致他人死亡等共兩罪，還押候判。資料圖片

59歲九巴車長涉於2021年11月，在大埔公路駕駛雙層巴士前往大圍時，巴士撞向分岔路口石壆，導致1名男乘客頭部變形，當場死亡，另有兩名女乘客重傷。涉案車長今（12日）於區域法院承認危險駕駛引致他人死亡及身體受嚴重傷害共兩罪。代表律師求情時指，未有證據顯示被告在駕駛時睡覺，此外被告現已被九巴辭退，退休金或因此被撤銷。暫委法官指，錄影片段顯示被告在事發前曾閉上眼睛，身體亦曾有晃動，還押被告至12月30日判刑。

被告黃永強（59歲，案發時為九巴司機），今承認1項危險駕駛引致他人死亡，以及1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害。

控罪指，被告於2021年11月18日，在新界大圍大埔公路大圍段與青沙公路交界附近，在道路上危險駕駛公共巴士，引致吳展輝死亡，以及林姓及姚姓乘客身體受嚴重傷害。

案情指，被告於案發當晚11時許，駕駛九巴雙層巴士88K前往大圍顯徑，車上載有11名乘客，當時吳及林坐於上層，其餘乘客則坐於下層。當巴士沿第3行車線行駛，在接近分岔路口石壆時，未有向右轉入原定路線，反而切入第2行車線，隨後撞向石壆後翻側至地上，在青沙公路上滑行了大約8米。

巴士錄影片段顯示，被告在意外前頭部曾左右搖晃，並撞向石壆時由駕駛座飛向左邊。死者則坐在上層右邊第3排，林則坐在死者後方，死者在意外時從座位飛到左邊。

消防員和救護車在事發後約10分鐘到場，死者當時被巴士車身壓着，頭部嚴重變形及流出腦漿，當場證明死亡，驗屍報告指死因為頭部受傷。

63歲林姓傷者送院後發現下背部疼痛，初步懷疑是意外造成左髕骨骨折。經檢查後發現林的右股骨內側髁閉合性骨折，同月26日被轉至九龍醫院，3個月後出院。截至2022年11月，林仍需以柺杖協助步行，未能工作。

20歲姚姓傷者送院後發現肝臟有損傷，另外有少量腹膜積血及肝臟撕裂，其中最大的撕裂約9.3厘米。姚的下巴及下肢亦有撕裂，需進行整形外科手術。姚最終於同月26日出院，事後下巴留有疤痕，雙手亦因需佩戴壓縮袖保護而行動不便。

代表律師求情時指，被告案發前未有超速駕駛，亦未有證據顯示他在駕駛時睡覺，被告只是頭部有所搖晃，被告當時亦已通過巴士司機年檢，適合駕駛。

代表律師續指，被告只是一時犯錯，現已飽受精神困擾，並有抑鬱症狀，被告願承擔責任，故於較早前主動銷撤保釋。代表律師續指，被告現已被九巴辭退，退休金或因此被撤銷，令家庭面對經濟困難。代表律師又指，被告亦希望對受害人致歉，被告明白事件已不能改變，但仍希望早日終止這個悲劇。

暫委法官指，錄影片段顯示被告在事發前曾閉上眼睛，身體亦曾有晃動，還押至12月30日判刑。

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記者：梁錦麟

