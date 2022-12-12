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【護肝食物】熬夜嗜甜易患脂肪肝　營養師推介15種護肝排毒食物防肝癌

保健美顏 18:09 2022/12/12

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

熬夜嗜甜易患脂肪肝！15種護肝排毒食物防肝癌。

香港人工作繁忙，經常熬夜及不健康飲食非常傷肝！據統計，香港有100萬人患脂肪肝，而脂肪肝更有機會演變成肝癌，後果嚴重。

最新影片：

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，指出熬夜、嗜甜等不良習慣非常傷肝，卻不易察覺，長久而言或導致病變。她鼓勵都市人可趁著冬天多吃15種養肝食物，幫肝臟大掃除，預防脂肪肝及肝癌。

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少吃加工油炸食品及甜品

高敏敏提醒，肝臟對人體非常重要，不僅有解毒作用，還會幫助身體代謝、合成等。而且，身體吃進的營養素，也都要透過肝臟才能分送到其他器官。

因此，高敏敏督促，平日多注意護肝，除了吃養肝食物，也可以多吃原型食材；務必要少吃加工食品、油炸等高熱量食物。另外要避免甜食 ，因吃過多的糖也會使肝臟脂肪堆積，容易形成脂肪肝，增加患肝癌機率。

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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