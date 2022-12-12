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【高學歷罪犯】懷胎8月孕婦綁架8歲女童勒索　冷血撕票一招瞞騙警方終被大義滅親

親子 18:31 2022/12/12

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一名高學歷孕婦綁架8歲女童，並勒索其父母，以一招瞞騙警方。

過去有不少高學歷罪犯運用智慧，成功避過警方追捕，甚至能逃過法律責任。南韓早年發生一宗轟動社會的案件，一名高學歷孕婦綁架8歲女童，並勒索其父母，她以一招瞞騙警方。不過，她被大義滅親，最終難逃法網。

誘拐女童向父母勒索

1997年8月30日，當時27歲的全賢珠（音譯）在英語學院門前，誘拐當年8歲的女童朴娜莉（音譯），到首爾舍堂洞的一個地下倉庫中。全賢珠當晚曾3次致電女童父母，勒索2000萬韓元（約12萬港元）的贖金，可是通電話後卻向女童下毒手，餵她進食安眠藥，並將她勒斃。

全賢珠翌日到首爾明洞的一間咖啡店等待贖金，在與女童父母通話期間，被警方透過手機訊號成功追蹤其位置。警方立刻上門調查，看見咖啡店內有包括全賢珠在內的1男、12女。只是當時她已懷孕8個月，成功以「孕婦不會是犯人」的想法瞞騙警方，被他們放行。

雖然警方讓全賢珠離開，但認為她仍有嫌疑，並在她附近地方進行調查。同年9月11日，全賢珠父親到警局報案稱，女兒自9月1日起失蹤，而他聽到電視台公開犯人的通話聲音時，認出了正是女兒的聲音。警方追蹤到全賢珠手機資料，鎖定她藏身在一間旅館，最終於在案發14日後將她拘捕。

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高學歷罪犯為還債犯案

全賢珠被外界認為是高學歷罪犯，她曾就讀大學的貿易學科，更曾出國留學，犯案前正於首爾藝術大學文藝創作系就讀。她平日揮霍無度，婚後更欠下3000萬韓元（約18萬港元）債項，她被捕後承認為了還債而犯案。

有專家診斷，全賢珠有表演性人格障礙，所以在審訊期間，她為了減輕罪罰，而多次推翻其證供，還謊稱自己遭受性暴力及案中有同謀，想出多個理由試圖辯解。全賢珠最終被判無期徒刑，至今仍在服刑。

全賢珠案件被改編成韓劇《Signal》其中一個故事，該劇憑著有別於一般韓劇的懸疑緊張感獲高收視，劇中多個故事為真實事件改編，其中「金允珍誘拐事件」就改編自1997年轟動一時的「朴娜莉誘拐案」。

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責任編輯︰王明芳

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