【播錯國歌】鄧炳強斥Google拒將正確國歌置頂雙重標準　做法傷害香港市民感情

早前接連有大型運動賽事在播錯國歌，主辦單位解釋因有員工在搜尋引擎下載錯誤版本，而Google網頁搜索「香港國歌」、「Hong Kong Anthem」等字眼目前搜尋結果仍首先顯示涉及港獨的歌曲。保安局局長鄧炳強指非常遺憾，事件「傷害香港市民感情」，當局已向Google提出修正惟遭拒絕，又提到Google配合歐盟最高法院須刪除不正確的搜尋結果的裁定，卻不理會香港政府的要求，質疑是雙重標準。

鄧炳強指，警方仍在調查有國際體育賽事播錯國歌的事件，現階段未找到有證據顯示涉及香港運動員或職員參與。他強調，「香港國歌」即是中國國歌，「係得一隻，就係《義勇軍進行曲》，任何人企圖以其他歌曲混淆都係錯誤、都係唔啱」。而當局早前要求Google將正確搜尋結果置頂，惟對方以演算法不能處理為由拒絕。

保安局長鄧炳強引述對方稱，由於搜尋結果按演算法得出，無法控制搜尋結果，拒絕特區政府要求。鄧炳強指「置」，難以接受對方稱無法控制結果的說法，反問Google「係咪欠香港市民一個交代呢？」，認為對方做法匪夷所思及難以接受。



鄧炳強批評，「眾所周知，只要俾錢在Google落廣告，就可將信息放在相對高嘅位」，對Google推塘的說法感到匪夷所思，港人亦不會接受，又提到當歐盟法院裁定Google須刪除不正確的搜尋結果，Google願意配合，反之港府要求卻予以拒絕，「究竟呢個係咪雙重標準呢，係咪欠我哋香港市民一個交代呢？」強調當局會用盡一切方法更正情況。

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記者：蘇文軒