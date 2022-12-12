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【男親女愛】Do姐名牌手袋大晒冷　Hermès Birkin+LV暗花同款擁兩個尺寸

休閒消費 19:11 2022/12/12

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

Do姐於《男親女愛》名牌手袋大晒冷！

由「Do姐」鄭裕玲與「子華神」黃子華合拍的2000年TVB經典處境劇《男親女愛》，每晚深宵時段重播，吸引不少劇迷追看。除了「mean爆律師」Miss Mo（鄭裕玲飾）及金句多多的鬼馬余樂天（黃子華飾），這對喜歡冤家集集鬥嘴夠有趣之外，Do姐劇中的優雅上班造型更成為網民焦點。

尤其Do姐出動私伙珍藏的名牌手袋，款款搶盡眼球，即使相隔22年，手袋價值依舊連城，其中Hermès Birkin更有錢也難求！

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Hermès Birkin 40

Do姐在劇中晒出兩款Hermès Birkin手袋，第一款是全啡色Birkin 40金扣。劇集初段這款手袋成為Miss Mo的公文袋，經常亮相於上班、上庭戲份，手袋容量大到直接裝A4文件夾也綽綽有餘。

此款式長期處於缺貨狀態，就有錢也不一定買得到，就算2011年份的二手Birkin 40現時價值12萬港幣。

成為Miss Mo上班及上庭的公文袋。

劇集中段，Do姐開始轉用Hermès帆布拼啡色Birkin手袋，對比全啡Birkin相對低調又年輕。人氣色大象灰拼布Birkin 40目前在市場上升值至34萬多，非常誇張。

有劇迷更分析這暗示了Miss Mo在余樂天的感染下，情感世界起了微妙的變化。

Louis Vuitton Deauville

Louis Vuitton Monogram系列於千禧年代大受歡迎，Do姐在劇中曾挽上Deauville手袋，同一款式更擁有兩個size，可見Do姐亦是LV迷。

Louis Vuitton Deauville大號手袋

Louis Vuitton暗花腋下包

Miss Mo與余樂天約會時，脫下律師look換上Y2K服飾。當年除了大號手袋，腋下包也相當流行，她孭上Louis Vuitton暗花圖案腋下手袋，體積小小卻裝著一顆女強人的少女心！

Miss Mo與余樂天拍拖時換上Louis Vuitton腋下包。

Gucci Square G皮袋

只有亮相過一次的Gucci黑色皮革手袋，此為Tom Ford於90年代擔任Gucci創意總監的作品。上面綴有Square G標誌，款式簡約，低調得來帶型格感。

Gucci黑色皮革手袋低調亮相。

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責任編緝：馮雪怡

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