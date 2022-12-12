【接受報名】輪羽銅牌陳浩源招募殘疾青年　組演講隊走入學校社區分享勵志故事

▲ 「輪椅羽壇一哥」陳浩源是香港復康力量董事，現正招募殘疾青年，組演講隊走入學校社區。

輪椅羽毛球運動員陳浩源在東京奧運勇奪銅牌一鳴驚人！賽後受訪「我的神奇媽媽」之說更令不少人動容。陳浩源除了是運動員之外，更積極推廣傷建共融，口才了得的他不時走到學校、社區演講，日前，身為香港復康力量董事的陳浩源籌備成立，全港首支由殘疾人士組成的可持續發展專業演講隊，現時招募16至40歲殘疾青年參加。

陳浩源組演講技巧培訓班

為針對殘疾青年多元化發展，香港復康力量推出「演‧我」全港殘疾青年演講訓練計劃，首階段活動將舉行全港性殘疾青年視像演講比賽，12月8號已開始接受報名。演講比賽將以「逆境」、「勵志青春」、「自強人生」、「珍惜」為題，接受參加者自行拍攝一段3分鐘的主題演講影片，其後交由比賽星級評判評分，勝出者可獲禮品。

▲ 現正籌備成立全港首支由殘疾人士組成的可持續發展專業演講隊。（圖片︰受訪者提供）

比賽得獎者可獲邀參加由陳浩源帶領的演講技巧培訓班，最終成立全港首支由殘疾人士組成的可持續發展專業演講隊。「演‧我」星級領隊陳浩源表示，香港殘疾青年成長環境中經歷不同的障礙及挫敗，導致自信心及表達自我能力相對薄弱，希望透過舉行演講訓練計劃，讓殘疾青年能夠跳出過往的舒適圈，發揮獨特個人能力。

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是次計劃亦希望藉組演講隊提供穩定的就業平台，向社會大眾展示殘疾人士的能力不比健全人士差，提倡激勵殘疾人士發展，建立平等機會的社會。香港復康力量受訪學員浩然表示，過去一直缺乏機會表達自我給不同人士認識，直至「演‧我」計劃的出現，象徵成為了他踏出社會第一步的力量，讓殘疾人士能學習人際溝通的技巧外，亦能學以致用投入社會。另一學員嘉瑩認為計劃更是為了準備未來在生活及職場上發光發亮的旅程。

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殘疾人士創意及口才沒限制

事實上，「輪椅羽壇一哥」陳浩源自身引證殘而不廢，除了奪東京殘奧羽毛球項目銅牌外，他亦是香港十大傑青、多屆的香港傑出運動員，亦創立香港地壺傷健協會推廣傷健共融，經常到校出席講座，並推廣殘疾人士與健全人士可以一齊玩的地壺運動，聘請殘疾人士做教練。他曾接受TOPick訪問分享︰

用運動將反差的教育帶回學校，殘疾人士做教練，等小朋友學下一來如何去跟殘疾人士相處，殘疾人士都是社會的持分者。其次是有健全孩子會覺得自己叻過殘疾人士，我教你、我幫你，但當施與受調轉時，是一個好好的教育。

而希望「演‧我」全港殘疾青年演講訓練計劃的比賽得獎者亦正是走入學校、社區，透過更多勵志故事，帶更多正能量入社區，雖然殘疾人士身體是有限制，但創意及口才是沒有限制。

▲ 香港復康力量推出「演‧我」全港殘疾青年演講訓練計劃，現正接受報名。（圖片︰香港復康力量）

「演‧我」全港殘疾青年演講訓練計劃

参賽資格︰16-40歲青年殘疾人士

比賽題目︰ 逆境、勵志青春、自強人生、珍惜

比賽形式︰參加者以題目概念構思發想，自行拍攝一段時長約3分鐘的主題演講影片，連同報名表格一同提交。

內容

．第1階段會透過視像短片比賽去挑選比較優異的參賽者參予訓練班。

．第2階段為期3個月訓練班，導師們會教授不同演說技巧，如自我介紹，面試，訪問，演講及司儀等，令學員成為專業演講者。

．第3階段，課程完成後，「演。我」演講隊正式成立，會由陳浩源帶領到不同學校、團體，以及公司作演講、訪問、團隊建立等。

報名及詳情可瀏覽香港復康力量facebook及網頁

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責任編輯︰顏紫燕