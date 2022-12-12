【買樓上車】陳柏宇計劃首置上車迎接第二胎　父女檔合拍按揭廣告搵奶粉錢

▲ 陳柏宇首攜女兒Abi拍攝按揭廣告。（有關機構提供）

陳柏宇（Jason）與太太符曉薇（Leanne）早前宣佈懷上第二胎，與大女陳羿辰（Abigail）組成幸福四口家。陳柏宇和Abigail日前首次以父女檔亮相，拍攝中銀香港的按揭產品廣告。陳柏宇透露自得知造人成功後，已有首次置業的打算。

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陳柏宇稱，為了給家人更好的居住環境，其實早有作首次置業的打算，「買樓是人生大事，作為買樓初哥，當然要做足功課。」買樓是人生大事，陳柏宇明言對搵樓有要求，皆因屋企不但有大有細更有寵物，必須謹慎做足功課。

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他拍攝廣告期間，親身下載及即時試用中銀香港「置業專家」APP，為榮升業主大計做好準備。「這是大忙人的好拍檔，無論由搵心水樓盤、即時估價及按揭評估，到按揭申請、遞交文件至查詢批核結果都可以全程網上辦妥，真是非常方便。」

「置業專家」APP內亦備有不少實用的資訊，由置業規劃小貼士、按揭指南至入伙後要留意的事項都一應俱備，還有按揭計算機能為客戶計算負擔能力及各項置業開支，解決了不少上車疑問。

▲ 陳柏宇一家三口去年租住何文田1,500呎大宅。（影片截圖）

翻查資料，陳柏宇曾租住九龍區一間逾千呎豪宅，去年他們一家三口已搬到何文田新居，有指近1,500呎，月租需要6萬至7萬元。他有次與女兒開直播時直言，新居比之前間屋大幾百呎，但租金反而更平。

從其直播中可見，新居大廳有落地玻璃，景色開揚，除展示主人房、女兒睡房，還展示雜物房、晾衫房，工人房，全屋總共有4個廁所；另全屋重點，相信是超大衣帽間，共有3個大衣櫃，化妝枱，羡煞旁人。未知陳柏宇買樓上車，會睇中邊個樓盤喇！

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責任編輯︰林綺玲