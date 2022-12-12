毛孩聖誕送暖行動　收集美食為飢餓毛孩送上聖誕大餐

一站式寵物用品零售品牌及領養動物社區Whiskers N Paws (WNP)於即日至明年1月1日策動「毛孩聖誕送暖行動」(Operation Santa Paws) 的年度愛心企劃，趁著普世歡騰的聖誕節，呼籲大家在佳節行善，向為被遺棄及流浪的動物分享愛與關懷，讓一眾居於動物收容所及庇護站的毛孩也感受到節日的喜悅，享受豐盛的聖誕大餐。

愛護動物組織每年照顧及收容動物的花費龐大，單是用於動物醫療的費用已超過400萬元，市民在資金上的支持對它們持續服務尤為重要，大家的長期關注可幫助更多有需要的小動物獲得更安穩的居所和生活。

因此「毛孩聖誕送暖行動」自2013年舉辦至今，每年聖誕均號召全城募捐全新或二手的寵物用品，以及動物糧食及零食，捐贈予本地救助流浪動物的組織。今年WNP將愛心行動升級，除了參與的受惠機構增至16家非政府愛護動物組織外，更特設捐款網站讓愛心善長即時以電子捐款為飢餓毛孩送上節日溫暖。

在活動期間，大家只需登入「毛孩聖誕送暖行動」的活動網頁掃瞄QR Code便可直接捐款予指定的愛護動物組織，以支援它們的日常營運、購買物資及照顧動物需要。以電子方式捐款滿100元或以上，只需在電子捐款內容欄寫上「WNPOSP」，並截圖留作證明，將可獲發捐款收據以作扣稅用途。

2022毛孩聖誕送暖行動

活動日期：即日至明年1月1 日

主題網頁：https://www.wnp.com.hk/pages/operation-santa-paws