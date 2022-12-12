【公務員頒獎】竹篙灣檢疫設施奪卓越部門合作獎金獎　李家超：不少參賽項目反映公務員抗疫努力

▲ 公務員事務局今日再度舉辦「公務員優質服務獎勵計劃」。（關景騰攝）

「公務員優質服務獎勵計劃」的得獎名單今日揭曉。疫情爆發初期興建的臨時檢疫營舍，奪得卓越部門合作獎金獎。特首李家超表示，不少參賽項目反映公務員抗疫努力。

公務員事務局今日再度舉辦「公務員優質服務獎勵計劃」，以表揚政府部門及團隊提供優質服務等成就。今屆獎勵計劃獎項分為「卓越部門合作獎」、「卓越部門精進服務獎」及「卓越團隊協作獎」和「創新及科技獎」四種。

▲ 李家超今日下午在會展舉行的2022公務員優質服務獎勵計劃頒獎典禮致辭。（政府新聞處圖片）

李家超在頒獎典禮的致辭，他表示，這個獎勵計劃上一次舉辦，已經是二○一九年底的事，過去這三年正是新冠疫情襲擊香港的三年，他指出，今次不少參賽項目，都反映了公務員同事在防疫抗疫方面所作出的努力。

其中「卓越部門合作獎」由名為「同心築」的項目獨得，該項目由醫務衞生局統籌、聯同發展局、建築署等18個部門，建造的臨時檢疫營舍工程。該項目以團隊合作，10個月內建成4000多個單位，紓緩疫情初期檢疫設施需求壓力，該項目也是香港首批建成的組裝合成建築法（MiC）項目。

另外，警務處則獲得卓越部門精進服務獎（小部門組別），警務處表示，去年首八個月虐兒案件數目較前年同期增加近七成，情況令人擔心，故於去年10月在全港開展為期7星期，名為「童行·同心」的保護兒童計劃。該計劃是警務處首次以保護兒童為主題所舉辦的大型教育及宣傳活動，超過6萬名市民，100間機構及350間學校參與。

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記者：關景騰