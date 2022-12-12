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【關愛隊】獲分批發放80萬至120萬元資助　麥美娟：撥款不只取決於區內人數

政治 19:20 2022/12/12

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麥美娟表示，獲批金額不只取決於區內人口數目。（趙居逸攝）

政府計劃明年首季在荃灣及南區設立地區關愛隊，有議員關注關愛隊獲分批發放80萬至120萬元資助，民政及青年事務局長麥美娟表示，強調獲批金額不止取決於區內人數，亦視乎服務計劃書及區情。

麥美娟今日（12日）在立法會一個委員會表示，每個8至12人的小隊，會在兩年資助協議期內，獲分批發放80萬至120萬元資助。她指出，關愛隊的具體工作會因地區需要而有所不同，服務計劃書必須設計出符合區情的計劃，透過計劃書，政府便可知道這些團體是否可以利用資源，達到服務標準。

至於被問及關愛隊的功能是否與區議會重複，麥美娟回應指，區議會屬於諮詢性質，而關愛隊則屬於服務性質，兩者互不重疊及從屬。

立法會議員馬逢國認為，相信加入關愛隊的人都是愛國愛港，但問及如何當局識別，麥美娟回應指，會有具體準則，目前當局仍正透過內部程序，決定如何確保隊員符合愛國愛港，社會在很短期內就可知道。

另外，本周三（14日）的第五次前廳交流會，亦會討論關愛隊等相關事宜。

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記者：趙居逸

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